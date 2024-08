Paris 2024. Andrei Cornea şi Marian Enache, CAMPIONI olimpici la dublu vâsle masculin

Cornea şi Enache au declanşat un sprint devastator pe ultimele sute de metri ale cursei, desprinzându-se decisiv într-o cursă câştigată cu timpul de 6 min 12 sec 58/100.



Medaliile de argint au revenit Olandei (Melvin Twellaar, Stef Broenink), în 6 min 13 sec 92/100, podiumul fiind completat de Irlanda (Daire Lynch, Philip Doyle), în 6 min 15 sec 17/100.



Cornea şi Enache au prins in extremis finala, dar au adus prima medalie olimpică a României în istorie în proba masculină de dublu vâsle.

România a calificat nouă echipaje în Finalele A la JO de la Paris din cele douăsprezece pe care le-a avut: dublu vâsle feminin - categorie uşoară, dublu rame feminin, dublu rame masculin, patru rame masculin, dublu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, patru rame feminin, opt plus unu feminin, opt plus unu masculin.



România are acum patru medalii la JO 2024, două de aur, câştigate de înotătorul David Popovici la 200 metri liber și de canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin, cea de argint cucerită de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş, şi una de bronz, obţinută de David Popovici la 100 metri liber.