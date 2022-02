Performanță! Irina Begu s-a calificat în semifinale la Sankt Petersburg

"Am jucat foarte agresiv încă de la început, am fost foarte concentrată și calmă. Am servit foarte bine astăzi și cred că toți acești factori m-au ajutat. Am încercat să imprim și mult efect mingii și în final sunt mulțumită de rezultat", a declarat românca la finalul meciului.

Românca va încasa un cec în valoare de $39.000 și va primi 185 de puncte în clasamentul WTA de simplu.

În semifinalele turneului de categorie „WTA 500”, Irina Begu o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Maria Sakkari (1) și Elise Mertens (8).