Reacția Crinei Pintea, după înfrângerea în fața Muntenegrului: „A fost nevoie de 9 jucători ca să putem fi învinse”

„FRUSTRARE !

Nu eposibil sa nu dai ,,vezi” dublu dribling , iar asta e doar o faza din meci

Simt frustrare pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi pe teren. Pentru ca o competiție la un asemenea nivel a ajuns sa fie decisă altfel decât prin jocul de handbal. Suntem, oare, atat de “mici” încât sa nu ni se permită sa scoatem capul printre cei “mari” ? Am simțit-o și la turneul preolimpic când am fost eliminată pe nedrept, dar am vrut sa cred ca a fost doar o greșeală…

Au existat dați când n-am putut, când jocul echipei noastre nu a fost cel dorit, dar acum ?! Am fost o nuca tare și ma bucur, caci a fost nevoie de 9 jucatori ca sa putem fi învinse.

AZI NOI AM CÂȘTIGAT ! Am câștigat prin munca, dorința si taria de caracter pe care le-am aratat pana la final, am câștigat prin spiritul de echipa și felul in care ne-am luptat desi am simtit ca nu mai este vorba doar despre handbal…

Sunt mândra de noi ! ”, a scris Crina Pintea pe pagina sa de Facebook.