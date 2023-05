O nouă rivalitate "Big Three" la Roland Garros: Sabalenka, Rybakina și Swiatek

Prezentată ca fiind următoarea rivalitate "Big Three" din tenis, în condițiile în care tenisul are nevoie mare de astfel de povești, trioul a câștigat șapte turnee în acest an.

De asemenea, au apărut în alte șase finale, confirmându-și statutul de favorite înaintea celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, care începe săptămâna aceasta.

"Este o motivație în plus, cu siguranță", a declarat vineri Swiatek, campioana în exercițiu, reporterilor, când a fost întrebată despre confruntarea cu Sabalenka sau Rybakina. "Am jucat atât de multe meciuri una împotriva celeilalte încât, din punct de vedere tactic, ne cunoaștem destul de bine jocul.

"Dar trebuie, de asemenea, să venim cu soluții diferite uneori, ceea ce este destul de interesant, pentru că nu am avut încă așa ceva în cariera mea. Cred că asta a trebuit să facă "Cei trei mari" (Roger Federer, Rafa Nadal și Novak Djokovic).

"Sunt fericită să învăț lucruri noi. Și, de asemenea, cu toții muncim din greu pentru a juca din ce în ce mai bine."

Swiatek, care a câștigat și la Paris în 2020, este în mod clar jucătoarea de învins.

După ce a câștigat în Qatar și la Stuttgart în acest an și după ce a ajuns în finalele de la Dubai și Madrid pe zgură, tripla campioană de Grand Slam în vârstă de 21 de ani pare să atingă forma maximă la momentul potrivit.

Însă locul ei pe primul loc în clasament este amenințat de Sabalenka, numărul doi mondial, care a redus din avansul rivalei sale după ce a câștigat trei titluri în acest sezon.

"Nici măcar nu știam despre asta", a spus Swiatek când a fost întrebată despre posibilitatea de a fi detronată din vârful clasamentului. "Nicio problemă, nu se schimbă multe pentru mine".

După ce s-a luptat uneori cu încrederea în trecut, Sabalenka a adăugat consistență în arsenalul ei în acest sezon pentru a lupta pentru primul loc.

Bielorusa a săpat adânc pentru a reveni de la un set în urmă și a învins-o pe Rybakina în finala lor palpitantă de la Australian Open, după ce câștigase și la Adelaide.

În calitate de campioană, Swiatek are mai multe puncte de apărat la Paris, în timp ce Sabalenka, în vârstă de 25 de ani, nu a trecut niciodată de turul al treilea la Openul Franței.

Ea va prelua prima poziție dacă fie câștigă titlul, fie trece cu un tur mai departe decât poloneza.

După ce anul trecut s-a luptat cu ea și a pierdut de patru ori consecutiv în fața lui Swiatek, Sabalenka a câștigat două din ultimele trei întâlniri.

Mai important, ea știe, de asemenea, că o poate învinge pe Swiatek pe zgură, după ce a câștigat titlul la Madrid împotriva ei la începutul lunii mai.

Cu toate acestea, perechea va trebui să se confrunte și cu Rybakina, în vârstă de 23 de ani, aflată pe locul patru în lume și care își dorește al doilea titlu de Grand Slam.

"Întotdeauna sunt bătălii grele împotriva lui Iga sau Elena", a declarat Sabalenka, citată de Reuters. "Muncești atât de mult pentru a obține titlul. Nu există meciuri ușoare... asta mă motivează foarte mult să continui.

"Este bine pentru tenis să vezi că jucătoarele de top se descurcă bine în mod constant. Îi împinge pe toți la nivelul următor... Așa am fost și eu împinsă de Iga în sezonul trecut."

Rybakina, campioana în exercițiu de la Wimbledon, a învins-o pe Sabalenka la Indian Wells în două seturi și nu a cedat niciun set în fața lui Swiatek în victoriile obținute în fața acesteia la Australian Open și Indian Wells.

De asemenea, ele erau la egalitate la un set fiecare când Swiatek s-a retras în sferturile de finală de la Roma, unde Rybakina a continuat și a câștigat titlul.

Finalistă și la Miami în acest an, Rybakina, aflată în formă, ar putea să o întâlnească pe Swiatek în semifinale.

Sabalenka, însă, are drumul ceva mai ușor spre finală dintre cele trei rivale.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)