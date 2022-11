Sebastian Vettel s-a retras din Formula 1, la finalul Marelui Premiu de la Abu Dhabi

„Mă simt golit, să fiu sincer, a fost un weekend mare”, i-a spus Vettel lui Jenson Button.

Vettel a spus că ultimii doi ani alături de Aston Martin i-au oferit o perspectivă diferită, folosindu-și platforma pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la diferite probleme sociale și de mediu, o moștenire pe care speră că colegii săi o vor continua:

"Vă mulțumesc tuturor. A fost o bucurie toată această experiență. Suntem privilegiați să fim în această poziție."

Max Verstappen, deja campion mondial, a câştigat și astăzi la Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi, ultima cursă a sezonului.

Pentru Verstappen este a 15-a victorie a sezonului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

He always finds the right words #AbuDhabiGP #DankeSeb pic.twitter.com/k3FCOT5KFy