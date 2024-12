Simona Halep, accidentată! Sportiva va lipsi de la Australian Open și va amâna startul sezonului

Halep, a cărei carieră a stagnat din cauza interdicției de dopaj care a fost redusă la apel în acest an, primise săptămâna trecută un wildcard pentru turneul de calificare la Australian Open. Ea terminase pe locul al doilea la turneul major de la Melbourne în 2018.

Sportiva în vârstă de 33 de ani fusese programată să joace și la un turneu de pregătire în Auckland.

Halep a jucat ultima dată săptămâna trecută la turneul demonstrativ World Tennis League de la Abu Dhabi.

„După ce am jucat în Abu Dhabi, din păcate am simțit din nou dureri la genunchi și umăr. După ce am discutat îndelung cu echipa mea, am convenit că este rezonabil să amân începutul sezonului meu”, a scris Halep pe Instagram.

„Nu este ceea ce mi-am dorit, dar aș dori să le mulțumesc organizatorilor turneelor din Auckland și Australia pentru wild card-uri și îmi pare rău că nu le voi putea lua de această dată”.

Românca a spus că intenționează să revină la turneul de acasă, de la Cluj, la începutul lunii februarie.

Halep a fost suspendată în octombrie 2022, după ce a fost depistată pozitiv cu roxadustat - un medicament interzis care stimulează producția de globule roșii - la U.S. Open din acel an.

Ea a fost ulterior suspendată pentru patru ani, perioadă care a fost redusă la nouă luni în martie, în urma unui apel la Curtea de Arbitraj Sportiv.

Campioana de la Wimbledon din 2019 a negat că a luat cu bună știință roxadustat, dând vina pe suplimente contaminate pentru testul său pozitiv.

