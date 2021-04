Simona Halep: Este greu să fii într-o bulă în fiecare săptămână. Dar trebuie să fim recunoscători pentru aceste turnee

Hepta Simona Halep Simona Halep

Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul trei WTA, a declarat la Madrid că nu este deloc uşor să participi la competiţii în această perioadă de pandemie, când sunt impuse restricţii. Însă ea spune că este foarte mulţumită de faptul că turneele se desfăşoară în continuare.

"Nu este deloc uşor. Este greu să fii într-o bulă în fiecare săptămână. Dar trebuie să fim recunoscători pentru faptul că se desfăşoară aceste turnee. De fapt, este un privilegiu să joci în aceste vremuri, în aceste momente grele prin care trecem.

Cred că tuturor le este puţin mai greu să rămână la hotel. Dar este în regulă. Cred că se va reveni la normal în curând. Au trecut câţiva ani de când nu am simţit presiune, presiune negativă. Însă în aceste vremuri este cam greu să stai în hotel şi să vii doar pe teren. Nu te poţi relaxa în oraş, aşa cum am făcut-o înainte. Dar da, aşa cum am spus, este un privilegiu să putem juca aceste turnee mari. Aici va fi cam aglomerat, după cum am auzit. Va fi frumos. Indiferent de condiţii, aici este foarte bine", a precizat sportiva.

Simona Halep are 29 ani și speră să câștige la Madrid. Ea va debuta la turneul organizat de Ion Ţiriac împotriva jucătoarei spaniole, Sara Sorribes Tormo (24 ani, 46 WTA).