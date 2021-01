Simona Halep, întrebată dacă se va vaccina împotriva COVID-19. Răspunsul dat de aceasta

Simona Halep, care a avut o formă ușoară de COVID-19, a afirmat că se va vaccina atunci când acest lucru va fi posibil.

„Da, sigur că o să mă vaccinez când o să fie posibil, fiindcă vreau să se termine odată cu această pandemie.”, a afirmat Simona Halep pentru Știrile Pro TV.

Tenismena a fost confrimată cu COVID-19 și a avut forme ușoare. Pe data de 9 noiembrie, aceasta a anunțat că s-a vindecat și le-a mulțumit medicilor de la Matei Balș pentru sprijin.

Aceasta a fost criticată de mai multe persoane care nu cred în existența virusului.

„Am mai auzit astfel de păreri și nu sunt de acord cu ceea ce aud, pentru că eu am crezut în boală de la început, niciun moment nu am crezut că nu există. Mi-a fost teamă la început mai mult decât acum, dar boala există. Cine nu crede greșește, din punctul meu de vedere. Nu trebuie să trăim în teamă, dar trebuie să ajutăm la limitarea răspândirii virusului. Oamenii de la Matei Balș m-au ajutat foarte mult și m-au susținut pe toată perioada și probabil și de accea am trecut mult mai ușor peste această problemă.”, a afirmat la acel moment Simona Halep, la Digi Sport.