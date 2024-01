Snooker Masters 2024: Ding Junhui face break maxim, dar e învins de Ronnie O'Sullivan

Kirk Stevens, în 1984, și Marco Fu, în 2015, au reușit, de asemenea, această performanță în acest eveniment al Triplei Coroane.

Acest break l-a ajutat pe Ding să revină de la 4-0 și să se apropie la 4-3, înainte ca O'Sullivan să se distanțeze din nou și să ajungă în al 25-lea sfert de finală de Masters.

„Am avut o mulțime de șanse la început, dar am făcut doar break-uri de douăzeci și treizeci și am dat-o în bară", a declarat Ding la BBC Two. „Nu credeam că voi juca atât de bine când am revenit, așa că a face un maxim este uimitor.

„De mult timp nu m-am mai simțit așa, așa că sunt destul de fericit. Am văzut masa deschisă și m-am gândit că aș putea încerca un maxim pentru că Ronnie juca atât de bine."

De asemenea, vorbind la BBC Two, O'Sullivan a adăugat: „Incredibil 147 de la Ding - știam că va reuși de la a doua sau a treia roșie. Ce jucător magnific. Este o plăcere să-l privești".

