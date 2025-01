A început procesul în care Sarkozy este acuzat de finanţare a campaniei din 2007 de către Libia

Fostul preşedinte (2007-2012) a intrat în sala de judecată la începutul după-amiezii, trecând prin faţa camerelor de filmare fără a face declaraţii.



Printre ceilalţi 11 inculpaţi figurează ex-miniştrii Brice Hortefeux, Claude Guéant şi Eric Woerth, precum şi Thierry Gaubert, un apropiat al lui Nicolas Sarkozy, şi intermediarul Alexandre Djouhri.



Sarkozy (69 de ani) este acuzat că, la sfârşitul lui 2005, pe când era ministru de interne, a încheiat cu ajutorul a doi apropiaţi, directorul său de cabinet Claude Guéant şi Brice Hortefeux, un 'pact de corupţie' cu Gaddafi, pentru ca acesta să îi 'susţină' financiar accederea la preşedinţia Franţei.



Sarkozy este judecat pentru corupţie, tăinuire de deturnare de fonduri publice, finanţare ilegală de campanie şi constituire de grup infracţional, şi riscă 10 ani de închisoare, o amendă de 375.000 de euro şi lipsire de drepturi civice pe o perioadă de până la 5 ani.



El a fost deja condamnat în primă instanţă şi în apel, pentru finanţare ilegală de campanie, la un an de închisoare, dintre care şase luni cu executare prin purtarea unei brăţări electronice, într-un dosar legat de cheltuielile excesive din campania prezidenţială fără succes din 2012.



Pe 18 decembrie, Curtea de Casaţie a Franţei a respins recursul lui Sakorzy într-un alt dosar de corupţie şi trafic de influenţă, făcând astfel definitivă condamnarea lui la un an de monitorizare cu ajutorul unei brăţări electronice.



Sarkozy nu poartă deocamdată brăţară electronică, ceea ce i-a permis să petreacă vacanţa de sărbători în Seychelles împreună cu soţia sa, Carla Bruni, şi cu fiica lor.



Audierile în noul proces vor avea loc în zilele de luni, miercuri şi joi, până la 10 aprilie.



Potrivit anturajului său, Sarkozy va fi prezent la fiecare audiere în prima lună, consacrată suspiciunilor de finanţare.



'El va combate construcţia artificială imaginată de acuzare. Nu a existat nicio finanţare libiană a campaniei', a declarat avocatul său, Christophe Ingrain.



Nicolas Sarkozy contestă tot, afirmând că acuzaţiile libienilor sunt o 'răzbunare' pentru sprijinul său activ dat rebelilor libieni în timpul Primăverii Arabe care a dus la căderea lui Gaddafi, ucis în octombrie 2011.



Acuzarea afirmă că 'pactul de corupţie' a fost încheiat în toamna lui 2005 la Tripoli, sub cortul lui Gaddafi, cunoscut ca foarte generos cu oaspeţii străini.



Sarkozy era pe atunci un ambiţios şi foarte mediatizat ministru de interne care se gândea la prezidenţiale. Vizita sa în Libia a fost consacrată oficial imigraţiei clandestine.

