Doliu în gimnastic românească. A murit o mare campioană. A fost prima gimnastă din România medaliată la Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale

Iovan a participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice, scriind istorie pentru gimnastica românească. În 1956, la Olimpiada de la Melbourne, alături de colegele sale Elena Leuștean, Georgeta Hurmuzache, Emilia Vătășoiu, Elena Mărgărit și Ileana Săcălici, a contribuit la cucerirea primei medalii olimpice pe echipe din istoria României, obținând bronzul.

„Drum lin, Sonia Iovan!



Sonia Iovan e prima medaliată olimpică. mondială la gimnastică a României.



A început să practice gimnastica artistică la Cluj, după care a activat la Clubul Știința, din București, sub îndrumarea profesorilor Nicolae Băiasu și Iosif Hindi.



A participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice. În 1956, la JO de la Melbourne, alături de Elena Leuștean, Georgeta Hurmuzache, Emilia Vătășoiu, Elena Mărgărit și Ileana Săcălici, a făcut parte din formația care a urcat pe cea de-a treia treaptă a podiumului și a cucerit prima medalie olimpică pe echipe din istoria gimnasticii românești.



Performanta a reeditat-o în 1960, la JO de Roma, alături de Atanasia Ionescu, Elena Leuștean, Elena Niculescu, Uta Poreceanu Schlandt și Emilia Vătăsoiu. În 1964, la JO de la Tokyo, s-a clasat pe locul 6 cu echipa și pe 14 la individual compus.



La ediția din 1958 a CM, la Moscova, a făcut parte din echipa care a cucerit bronzul, prima medalie mondială obtinută pe echipe din istoria gimnasticii românești.



A participat la trei ediții ale Campionatelor Europene, desfășurate la început sub denumirea de Cupa Europei. În 1957, la București, a cucerit argintul la bârnă și două medalii de bronz, la individual compus și sărituri. În 1959, la Cracovia, a obtinut medaliile de argint la sol și de bronz la individual compus, iar în 1961, la Leipzig, s-a clasat pe locul 8 la individual compus.



In perioada 1966 – 1967, a fost antrenor federal, iar după absolvirea Institutului de Cultura Fizica (ICF) a parcurs toate treptele didactice, ajungând profesor universitar, șefa catedrei de educatțe fizică și sport de la Academia de Științe Economice.



În 1997, a fost solicitată să lucreze la Institutul de Educație Fizică din Liban.



Acum, s-a stins în Franța, unde locuia de ani buni. Dumnezeu să o odihnească! ”