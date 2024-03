Steaua Rangers își lansează mascota și imnul

In acest context, incepand cu orele 13:00, se va desfasura Cupa “Rangee” in cadrul careia, micii hocheisti de la categoriile U7 si U9 isi vor pune in valoare abilitatile dobandite in acest sport.

La invitatia stelistilor, vor participa echipele: Allianz, Dedeman, Olimpia Ploiesti si Triumf Bucuresti. Cei aproximativ 100 de sportivi vor fi incurajati din tribune de iubitorii acestui sport si de invitati surpriza care vor anima atmosfera.

Rangee, mascota neinfricata dar cu inima mare isi va face aparitia la orele 16:45 la festivitatea de premiere pentru a le destanui copiilor secretele succesului echipelor Steaua Rangers de-a lungul celor 20 de ani de existenta.

Rangee este un personaj puternic dar jucaus reprezentat printr-un cap de acvila de munte și trup de hocheist. Cu o prezență impozantă, acvila de munte se remarcă prin curaj, ferocitate, dârzenie și rapiditate. Aceasta este una dintre cele mai redutabile prădătoare din lume. Acvila de munte se regăsește atât pe stema actuală a României, cât și pe cele mai vechi simboluri ale unor imperii și civilizații.

La orele 17:00, Rangee isi va indeplini prima misiune de sustinator din tribune si de lider al galeriei la meciul oficial din Campionatul National de U17, organizat de Federatia Romana de Hochei pe Gheata, in care echipa Steaua Rangers va intalni echipa Olimpia Ploiesti.