Surpriză uriașă la Miami Open. Irina Begu a învins favorita numărul 1 și s-a calificat în turul al treilea

Românca va juca în turul al treilea împotriva Aliaksandra Sasnovich (Belarus, 60 WTA).

"Cred că am fost foarte consecventă pe tot parcursul meciului", a declarat Begu la sfârșitul meciului. "Am servit bine. Am jucat pentru fiecare minge, am încercat să rămân acolo și asta a fost foarte important pentru mine," a mai spus românca.

Simona Halep s-a retras de la Miami Open

Simona Halep (30 de ani, locul 19 WTA) ar fi trebuit să o întâlnească joi seara pe australianca Daria Saville (28 de ani, 249 WTA), în turul II al turneului de categorie 1000 de la Miami. Dubla campioană de Grand Slam s-a retras cu câteva ore înainte meciului, din cauza unor probleme medicale.

Românca va lipsi și de la turneul de la Charleston, dar și de la Fed Cup.

Simona Halep a resimțit dureri la piciorul stâng în timpul antrenamentului de miercuri. RMN-ul efectuat a arătat că a suferit o ruptură.