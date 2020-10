Tenis: Rafael Nadal a ajuns în semifinale la Roland Garros

Jucătorul spaniol de tenis, Rafael Nadal, s-a calificat în semifinale la Roland Garros. Acesta l-a învins în trei seturi, 7-6 (7/4), 6-4, 6-1, pe italianul Jannik Sinner.



Sinner are 19 ani și s-a aflat pentru prima oară în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam. Italianul a acuzat probleme la aductori pe durata jocului.



Nadal are 34 aniîl va întâlni pe argentinianul Diego Schwartzman. Acesta din urmă l-a învins în cinci seturi, 7-6 (7/1), 5-7, 6-7 (6/8), 7-6 (7/5), 6-2, pe austriacul Dominic Thiem, câştigător al US Open.



Ultimele meciuri din sferturile de finală vor avea loc joi, între Andrei Rublev (Rusia) - Stefanos Tsitsipas (Grecia) şi Novak Djokovic (Serbia) - Pablo Carreno Busta (Spania).