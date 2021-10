Transylvania Open, gata de start. Participă 8 jucătoare din România

Turneul de tenis Transylvania Open începe luni, la Cluj, cu meciurile din primul tur al tabloului principal. La start se află 8 jucătoare din România. Simona Halep, Anett Kontaveit, Emma Raducanu și Jil Teichmann sunt favoritele principale, după retragerile lui Elise Mertens și Garbine Muguruza.

Se mai adaugă un alt grup de jucătoare cu un sezon remarcabil, Tomljanovic, Ruse, Petkovic, Cristian, Potapova sau Osorio Serrano.

Odată cu retragerile lui Elise Mertens și Garbine Muguruza, favorita numărul 1 a turneului a devenit Simona Halep. Simona este urmată, în lista capilor de serie, de Anett Kontaveit, Emma Raducanu, Jil Teichmann, Ajla Tomljanovic, Marta Kostyuk, Irina Begu și Anhelina Kalinina.

Cele opt favorite se vor duela pe parcursul acestei săptămâni la Cluj cu adversare care mai de care mai interesante. E vorba de jucătoare care au sosit la Transylvania Open după un sezon 2021 foarte bun, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse, Camila Osorio Serrano, Anastasia Potapova sau Andrea Petkovic sunt între ele -, dar și competitoare ca Alison Van Uytvanck, o adevărată expertă în condiții de hard indoor.

În plus, Ana Bogdan, Mona Barthel, Bernarda Pera, Varvara Gracheva, Anna-Lena Friedsam sunt și ele jucătoare valoroase și experimentate, care au demonstrat de-a lungul timpului că pot învinge pe oricine. Pe lângă asta, faptul că e ultimul turneu al anului cu siguranță că le va lăsa pe jucătoare să fie mult mai detașate pe teren, ceea ce ar putea duce la meciuri și mai strânse.

În acest moment, pe tabloul principal sunt opt jucătoare din România: Simona Halep, Irina Begu, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse, Irina Bara și Andreea Prisăcariu vor încerca să ajungă în fazele finale ale Transylvania Open. Lor li s-a alăturat din calificări și Alexandra Ignatik.

Simona Halep, favorita principală, nu are un traseu ușor. Ea se vede în primul tur chiar cu Gabriela Ruse, în ceea ce va fi prima lor întâlnire. Este un meci dur pentru ambele. Simona vine după o perioadă complicată și întâlnește o jucătoare cu un sezon remarcabil, în mare formă. Iar Gabriela Ruse are ghinionul de a da, chiar din primul tur, peste favorita principală a turneului. E un meci, oricum te-ai uita la el, inedit și captivant, un mic blockbuster pentru turneu.

Dacă se vor respecta calculele hârtiei, atunci Simona ar urma să joace în turul doi cu Andrea Petkovic sau Varvara Gracheva. Dacă pe Gracheva nu a mai întâlnit-o până acum, cu Andreea Petkovic are o istorie frumoasă, Simona învingând-o pe nemțoaică de opt ori în nouă meciuri.

Sferturile de finală i-ar putea aduce Simonei o reîntâlnire cu Ajla Tomljanovic, în reeditarea meciului absolut minunat de la Australian Open din acest an, un meci imposibil de uitat. Ajla Tomljanovic este favorita 5 și va debuta contra rusoaicei Anastasia Potapova; în turul doi, Tomljanovic ar putea da peste Jaqueline Cristian (care joacă Kaja Juvan în primul tur). Cristian este, la rându-i, o jucătoare care se simte excelent în indoor și ne putem uita la ea ca la o potențială surpriză.

Cu siguranță cel mai așteptat meci al turneului ar fi cel din semifinale. Acolo, Simona s-ar putea duela cu Emma Răducanu, favorita 3 a turneului și campioana de la US Open.

Pentru a ajunge la întâlnirea cu Simona, Emma trebuie să treacă în primul tur de Polona Hercog, apoi de Ana Bogdan sau Ivana Jorovic în turul doi, respectiv Marta Kostyuk (vs. Bernarda Pera în primul tur) în sferturi.

Partea inferioară a tabloului propune, de asemenea, o serie de meciuri spectaculoase. Anett Kontaveit, favorita 2, va începe turneul cu o jucătoare venită din calificări, ca apoi să întâlnească învingătoarea meciului Alison Van Uytvanck vs. Danka Kovinic.

În sferturi, Kontaveit, care vine la Cluj după cel mai bun sezon al carierei, ar putea da peste Anhelina Kalinina.

Irina Begu este favorită 7 la Transylvania Open. Ea va încerca să-și aducă și la Cluj forma bună arătată în această ultimă parte a sezonului. Irina o va întâlni în primul tur pe Irina Bara, cu care nu s-a mai întâlnit niciodată până acum într-un meci oficial, dar pe care a învins-o chiar la Cluj, într-un turneu amical organizat la Winners Club în vara trecută.

În turul doi, una dintre cele două Irine ar putea-o întâlni pe Rebecca Peterson sau pe Maria Camila Osorio Serrano, tânăra columbiană cu o victorie prestigioasă zilele trecute, când a învins-o pe Elina Svitolina. Sferturile de finală ar putea însemna pentru Irina Begu o revedere cu Jil Teichmann, favorita 4, pe care a învins-o recent la Indian Wells, într-un meci foarte bun făcut de Irina.

Meciuri de văzut în primul tur:

Simona Halep vs. Gabriela Ruse

Ajla Tomljanovic vs. Anastasia Potapova

Emma Raducanu vs. Polona Hercog

Jaqueline Cristian vs. Kaja Juvan

Irina Begu vs. Irina Bara

Andrea Petkovic vs. Varvara Gracheva

În cadrul Transylvania Open concurează 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu. În joc sunt puse 280 de puncte WTA și premii de 235.238 de dolari.

Garbine Muguruza, Paula Badosa, Ekaterina Alexandrova, Elise Mertens, Viktoria Golubic, Veronika Kudermetova, Kaia Kanepi și Mayar Sherif și-au anunțat retragerea de pe tabloul principal al Transylvania Open în ultimul moment. De asemenea, Mihaela Buzărnescu nu a mai putut lua startul în turneul de calificări.

Mediafax