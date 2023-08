Ugandezul Kiplangat a câștigat aurul mondial la maraton

Kiplangat, medaliat cu aur la Jocurile Commonwealth 2022, s-a desprins singur cu aproximativ 4 km înainte de final, trecând linia de sosire cu timpul de două ore, 8 minute, 53 de secunde - cu 19 secunde înaintea lui Teferi.

Cursa părea să se îndrepte spre un final strâns, Kiplangat și etiopianul Leul Gebresilase având un avans considerabil la intrarea în ultima tură de 10 km, dar Gebresilase nu a rezistat ritmului și a fost lăsat în urmă de ugandezul de 23 de ani.

"Când am ajuns la 30 km știam că mă simt puternic și am decis să forțez. Am avut o energie mare și asta mi-a permis să merg. Apoi, la 35 km am putut să mă avânt din nou", a declarat Kiplangat după victorie, citat de Reuters.

"Acesta a fost întotdeauna planul meu și am reușit să-l fac. Ritmul a fost ridicat, dar am avut mai mult de dat. A fost greu, dar am simțit mereu că am avut puterea necesară. Știu că etiopianul a fost aproape, dar eram sigur că era ziua mea".

Gebresilase, epuizat, a fost apoi depășit de Teferi, medaliat cu argint la Campionatele Europene de Atletism de anul trecut, în ultimii 200 de metri. Etiopianul, care a fost cronometrat cu 2:09:19, a încheiat cu medalia de bronz.

Teferi a căzut spre finalul cursei, dar a revenit în forță pentru a obține argintul. Acesta a declarat, citat de Reuters: "Am vrut să scot ce e mai bun din mine și această competiție a fost cea mai mare țintă a mea. Mă bucur că am reușit să-mi îndeplinesc visul.

"Am căzut după 30 km și mi-am rupt tricoul. Cineva m-a atins și am căzut pur și simplu, dar am încercat să merg mai departe pentru a termina cursa în cele mai bune condiții posibile."

Campionul în exercițiu Tamirat Tola, care a făcut parte dintr-o evadare de trei oameni cu Kiplangat și Gebresilase înainte de a dispărea, nu a terminat cursa și a abandonat după 39 de kilometri.

"Am făcut tot ce am putut. M-am simțit bine până la 30 km. Dar după aceea, am început să am o senzație proastă în stomac", a declarat Tola.

Victoria lui Kiplangat a e prima pentru un ugandez de la Stephen Kiprotich în 2013 și primul câștigător non-ețiopian din 2017.

Maratonul feminin a avut loc sâmbătă, etiopianca Amane Beriso cucerind aurul.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)