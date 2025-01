Milano interzice fumatul în aer liber. Amenzi de până la 240 de euro pentru fumători

Fumătorii mai pot aprinde o țigară doar în locurile izolate, unde pot păstra o distanță de minim 10 metri față de alte persoane.

Interdicția nu se aplică țigărilor electronice.

Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de îmbunătățire a calității aerului din Milano, unul dintre cele mai poluate orașe din Europa. Autoritatea locală a introdus treptat restricții din ce în ce mai severe: din 2021, fumatul era deja interzis în parcuri, pe terenurile de joacă, în stațiile de autobuz și în facilitățile sportive, potrivit AFP.

Decizia vine într-un context în care Italia are deja o tradiție în legislația antifumat, fiind printre primele țări europene care au interzis fumatul în spațiile publice închise în 2005. Cu toate acestea, țara are încă aproximativ 19% fumători, sub media UE de 24%, iar țigările sunt printre cele mai ieftine din Europa, costând în medie 6 euro pachetul, față de 10 euro în alte țări.

Inițiativa din Milano se înscrie într-un trend european mai larg de combatere a fumatului. În prezent, 17 țări din UE au legi antifumat, cele mai stricte fiind în Irlanda, Grecia, Bulgaria, Malta, Spania și Ungaria. Suedia are cei mai puțini fumători din Europa (8% din populație), în timp ce Bulgaria are cei mai mulți (37%).

Ministerul Sănătății din Italia anunța că 93.000 de decese anuale sunt cauzate de fumat, în timp ce Organizația Mondială a Sănătății atribuie fumatului aproximativ 85% din cazurile de cancer pulmonar, cel mai mortal tip de cancer la nivel global.

(sursa: Mediafax)