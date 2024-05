Vendrame obține victoria în etapa 19 din Giro cu o cursă solitară. Pogacar rămâne lider

Pe măsură ce vremea se înrăutățea și începea să plouă, Vendrame a luat decizia curajoasă de a se desprinde de grup pe coborâre, iar italianul a pus o oarecare distanță între el și grupul de urmăritori.

Tânărul de 29 de ani câștigase ultima dată o etapă din Giro în 2021. Pelayo Sanchez a terminat al doilea la aproape un minut în urmă, în timp ce Georg Steinhauser, câștigătorul etapei 17, a fost al treilea.

Plitonul a trecut linia de sosire la aproape 16 minute după Vendrame.

„Mi-am propus această etapă încă de la începutul Giro. A fost important să intru în evadarea zilei și am încercat să economisesc energiile pe tot parcursul zilei", a declarat Vendrame.

„Am atacat pe coborâre, asumându-mi un risc, am văzut că aveam un avans bun și am continuat să împing. Este o emoție specială pentru că am câștigat aproape de casa mea."

Tadej Pogacar, de la UAE Team Emirates, continuă să păstreze tricoul roz de lider al clasamentului general, cu un avans de șapte minute și 42 de secunde față de Daniel Felipe Martinez, în ciuda faptului că a suferit o pană.

Geraint Thomas este al treilea și, deși a depășit grupul tricoului roz, a căzut cu aproximativ șase kilometri înainte de final și a fost nevoit să își schimbe bicicleta, grupul încetinind pentru a-i permite galezului să revină.

„Întregul Giro, în general, a fost grozav în ceea ce privește respectul reciproc. Am văzut asta astăzi când Geraint Thomas a căzut, nimeni nu a vrut să facă vreo prostie", a spus Pogacar.

„A fost un moment frumos, nu pentru Thomas, ci pentru ciclism. De mai bine de 15 ani, știu că o căzătură se poate întâmpla oricând. Trebuie să fii concentrat și să încerci să anticipezi eventualele căzături.

„A fost o zi mai ușoară pentru noi, ca echipă, așa că mâine putem controla cursa de la început și să punem un ritm bun pe prima cățărare. Mâine este ultima șansă de a avea o victorie de etapă pentru cățărători."

Dacă nu se întâmplă vreo calamitate, Pogacar își poate sigila practic victoria sâmbătă - o etapă montană de 184 km de la Alpago la Bassano del Grappa - înainte de ultima etapă de duminică de la Roma, care este în mod tradițional o procesiune.

