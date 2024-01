Swiatek și Hurkacz asigură un loc în semifinalele United Cup pentru echipa Poloniei

După victoria colegului său polonez Hubert Hurkacz, aflat în Top 10, în meciul de deschidere la simplu masculin, Swiatek, de patru ori campioană de Grand Slam, a avut nevoie de o oră și 34 de minute pentru a o învinge pe Zheng, în vârstă de 21 de ani, și a obține calificarea în semifinală.



Polonia, care a pierdut anul trecut în fața Statelor Unite, în finala de anul trecut, va călători acum de la Perth la Sydney pentru a concura în semifinalele din acest weekend.

"Sunt foarte mulțumită de jocul meu și, de asemenea, de cum este atmosfera din echipă", a declarat Swiatek pe teren, după victoria sa. "Chiar simt că putem fi mai buni atunci când suntem împreună, așa că, cu siguranță, a juca [cu Hurkacz] este un lucru interesant și sunt foarte fericită cu fiecare meci pe care îl joc aici."

Zheng, clasată pe locul 14, cel mai bun din carieră, și totodată și jucătoare din circuitul WTA cu cel mai mare progres din 2023, a intrat în meciul împotriva lui Swiatek cu 0-4 în întâlnirile directe, în trei dintre aceste patru ocazii jucând set decisiv.



În primul meci al întâlnirii, Hurkacz a dus Polonia în semifinale, când l-a învins pe Zhang Zhizhen cu 6-3, 6-4 și a dus țara sa în avantaj la 1-0.



"Întotdeauna este un meci greu împotriva lui", a declarat Hurkacz. "Poate juca lovituri uimitoare și este un competitor atât de dur. Sunt foarte fericită cu această victorie de astăzi.



"Cred că am mai multe în jocul meu, dar am fost foarte mulțumit de performanța mea de astăzi. Iga este o nebunie. Va lupta foarte mult pentru Polonia acum".



Hurkacz are acum 2-1 în noul sezon, după ce l-a învins și pe Thiago Seyboth Wild la Perth. Anul trecut, jucătorul de 26 de ani a cucerit al doilea titlu ATP Masters 1000 din carieră la Shanghai.

