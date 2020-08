Telenovela Messi: e transferat peste tot!

Starul argentinian continuă să fie în centrul atenției după ce a bulversat lumea fotbalului în momentul în care a anunțat prin fax plecarea imediată de la FC Barcelona. Dincolo de glumele făcute la adresa lui, cum că ar fi dorit inclusiv de echipe din ligi secunde de pe toate meridianele, Lionel Messi pare mai aproape de Manchester City, argumentul fiind prezența acolo a antrenorului Pep Guardiola, cel care l-a înțeles cel mai bine pe argentinian. Apoi, „cetățenii” ar fi printre puținii care i-ar putea plăti salariul uriaș. El are, în acest moment, 26 de milioane de euro pe an la Barcelona, însă acesta va fi cu siguranță mărit la următoarea echipă. Inter Milano a licitat cel mai mult, promițându-i lui Messi 65 de milioane de euro pe an și un contract pe 4 sezoane. Oferta de la City nu este cunoscută, însă se știe că Șeicul Mansour este foarte generos. Alte posibile destinații au în spate tot niște oferte uriașe, fie de la PSG, fie de la Manchester United însă necunoscuta este felul în care șefii Barcelonei vor accepta plecarea lui Messi de pe Camp Nou. Aceștia țin la preț și flutură clauza de reziliere de 700 de milioane de euro. Desigur, nu pe această sumă astronomică va pleca argentinianul. Parafarea unei înțelegeri pe acești bani va exclude imediat echipa în cauză din cupele europene, din cauza încălcării fair-play-ului financiar, însă pentru aproximativ 200 de milioane șefii catalani l-ar lăsa să plece.

Până atunci, Messi a anunțat că va boicota antrenamentele conduse de Ronald Koeman, forțând, astfel, o despărțire de echipă cât mai rapidă.