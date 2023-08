Țig, salt de 253 de locuri WTA

Tenismena de 29 de ani a spart gheața și a obținut prima victorie pe tabloul principal la un turneu de Grand Slam după aproape trei ani. Ultimul succes la un GS a fost pe 1 octombrie 2020, în turul 2 de la Roland Garros, 6-4, 6-3 cu Christina McHale, când a și urcat până pe locul 56 WTA, cea mai bună poziție în clasamentul mondial din carieră. A urmat accidentarea din 16 februarie 2021, în turul 3 de la Phillip Island, și a decis să ceară WTA înghețarea clasamentului. Astfel, pe o perioadă de trei ani, Patricia Țig poate participa la orice turneu major beneficiind de locul 56 WTA, deși în clasamentul „la zi” figura pe locul 225 în 2021, 790 în 2022 și 700 în 2023. Cu victoria împotriva canadiencei Rebecca Marino din primul tur de la US Open, Patricia a făcut un salt de nu mai puțin de 253 de locuri în ierarhia mondială la zi. Din păcate, traseul ei la Flushing Meadows are mari șanse să se oprească în turul 2, unde țintarul tabloului i-o aduce pe Jessica Pegula, numărul 3 mondial și câștigătoare la Montreal. În cazul în care Patricia va răsturna calculele și va produce surpriza eliminării favoritei nr. 3, ea va mai face un salt de 109 locuri.

Totuși Patricia a arătat că este în revenire de formă și, practic, dacă nu va mai avea ghinioane cu accidentările, ar mai avea nevoie de 2-3 turnee în care să treacă 2-3 tururi și poate termina anul chiar în jurul locului 100 WTA. Turnee de multe puncte sunt și în septembrie, și în octombrie, mai este și turneul de 160 de puncte de la București, Țiriac Foundation Trophy.

La revenirea din 2019, Patricia a făcut un salt de 889 de locuri WTA

Patricia Țig nu este la primul salt în ierarhia mondială. În 2019, după doi ani de absență din circuit, tot din cauza accidentărilor, fără niciun punct în clasament, deci locul 1.000, a obținut un wild card pentru precalificările la fostul turneu de la București, Țiriac-Năstase BRD Open, de nivel WTA 250. Ei bine, Patricia a pornit cu calificările de la cel mai de jos nivel, a ajuns pe tabloul principal și a ajuns până în finala turneului, pierdută în fața Elenei Rybakina, ajunsă acum pe locul 4 WTA. Însă până în finală le-a învins pe mult mai bine cotatele Ana Bondar, Anastasia Sevastova, Kristina Pliskova și pe Laura Siegemund. Au urmat atunci turul 3 de la Jumala, Letonia și trofeul turneului WTA 125 de la Karlsruhe, din Germania, unde le-a învins pe rînd pe Barbora Krejcikova, Gabriela Ruse, Jasmine Paolini și, în finală, pe Alison Van Uytvanck, ajungând la sfârșitul anului 2019 pe locul 111 WTA, fiind premiată pentru cel mai mare salt al anului, de 889 de locuri.

Trebuie specificat că acest salt până pe locul 111 a fost făcut între 22 iulie și 4 noiembrie 2019, deci doar trei luni și 12 zile, doar din două turnee de nivel 4, de 250 de puncte, și unul de nivel 5, de 160 de puncte, o performanță pe care o poate repeta și în acest an, dacă va menține nivelul arătat la US Open și dacă va fi ferită de accidentări.

Irina Begu, Ana Bogdan și Gabriela Ruse, eliminate în primul tur

Doar două jucătoare române au trecut de primul tur la US, Sorana Cîrstea și Patricia Țig. Sorana, locul 29 WTA, a jucat azi-noapte, după închiderea ediției, accederea în turul 3 cu Anna Kalinskaya, 89 WTA, în timp ce Patricia va avea un meci greu cu favorita 3, Jessica Pegula, azi, de la ora 18.00.

Celelalte reprezentante ale noastre au clacat în primul tur. Irina Begu, 43 WTA, a cedat surprinzător în fața nemțoaicei Tamara Korpatsch, 3-6, 2-6, după ce și-a pierdut de două ori serviciul în fiecare set și va coborî patru locuri în clasament. Și Ana Bogdan, 60 WTA, a pierdut surprinzător, tot în două seturi, cu Sofia Kenin, 101 WTA, deși pornea cu prima șansă. Sarcina cea mai grea a avut-o în runda inaugurală Gabriela Ruse, 167 WTA. Venită din calificări, unde le-a învins pe Kristina Mladenovici și pe Dayana Yastremska, a întâlnit-o pe favorita 25, Karolina Pliskova. Cehoaica a dominat categoric și a învins fără drept de apel, 6-1, 6-4, singurele momente în care Gabriela s-a mai apropiat au fost când Karolina a avut o serie de greșeli neforțate.

„Mi-am propus să fac niște lucruri înainte să intru pe teren, în general de când am venit aici. Am avut în minte să fiu foarte concentrată pe mine, să am nervii tari, să mă simt eu pe mine, să rămân foarte cu picioarele pe pământ și să încerc să fac loviturile cât pot eu de bine. Și mi-a ieșit”.

Patricia Țig, după meciul câștigat cu Rebecca Marino, 7-6 (6), 7-6 (1)

Simona Halep: „Nu mi-am pierdut plăcerea de a juca. Voi reveni în circuit”

La exact un an de la ultimul meci oficial jucat de Simona Halep, fostul nr. 1 mondial a acordat un interviu pentru Eurosport, în așteptarea verdictului în cazul de dopaj. Dezamăgită că acesta se tot amână, Simona a spus că și-a păstrat optimismul. „M-am antrenat intens. Au fost foarte multe suişuri şi coborâşuri, dar pot să spun că am gestionat destul de bine şi nu mi-am pierdut plăcerea de a juca tenis”, a spus Simona Halep.

Totuși, indiferent de perioada de suspendare pe care o va primi, la revenirea în circuit, Simona va primi wild card și, dacă va fi în formă, va reveni în scurt timp în Top 50, după doar câteva turnee bine jucate.

