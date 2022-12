Transylvania Open, cel mai bun turneu WTA 250 al anului

La doar a doua sa ediţie, turneul a fost câştigat în acest an la simplu de rusoaica Ana Blinkova şi la dublu de perechea Laura Siegemund (Germania)/Kirsten Flipkens (Belgia).



''Transylvania Open a fost un eveniment grozav cu un staff foarte drăguţ şi cu idei originale pentru a se asigura că jucătoarele se distrează în timpul turneului şi în oraş, în general'', a comentat Laura Siegemund.



Turneul a obţinut acest premiu datorită jucătoarelor care şi-au ales competiţia favorită din circuit votând că experienţa de la Cluj-Napoca a fost cea mai bună din lume.



Premiile turneelor sunt împărţite în trei categorii, reflectând diferitele niveluri ale turneelor, astfel Indian Wells a fost învingător la categoria WTA 1000, iar turneul de la Charleston, la WTA 500.



Directorul turneului Transylvania Open, Patrick Ciorcilă, a primit mai multe felicitări pe Instagram din partea jucătoarelor care au evoluat la ediţia din acest an.



''Yessss! Felicitări echipei!! @sportsfestival @transylvaniaopen'', a scris Ana Bogdan în reţeaua de socializare amintită. Jucătoarea canadiană Eugenie Bouchard a reacţionat şi ea: ''V-am spus eu!''. Gabriela Ruse a comentat pe pagina de Instagram a turneului: ''Wowwwww! Felicitări @transylvaniaopen''.



Câştigătorii celorlalte premii WTA în acest an:

Jucătoarea anului - Iga Swiatek (Polonia)

Echipa de dublu - Barbora Krejcikova şi Katerina Siniakova (ambele din Cehia)

Jucătoarea cu cel mai mare progres - Beatriz Haddad Maia (Brazilia)

Revelaţia anului - Qinwen Zheng (China)

Jucătoarea cu cea mai importantă revenire - Tatjana Maria (Germania)

Premiul pentru sportivitate Karen Krantzcke - Ons Jabeur (Tunisia)

Premiul pentru serviciu Peachy Kellmeyer - Gabriela Dabrowski (Canada)

Premiu Jerry Diamond ACES - Maria Sakkari (Grecia)

Antrenorul anului - David Witt (SUA)