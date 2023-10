Medvedev îl învinge pe Zverev și ajunge în finala de la Beijing

Deținând deja un record personal de cinci titluri în acest an, el va încerca să-și îmbunătățească performanța împotriva lui Jannik Sinner în finala de miercuri.

"Este un teren uimitor, puternic, așa că este minunat să fiu în finală împotriva unuia dintre uimitorii Sinner sau Alcaraz", a declarat el după meci, când încă nu cunoștea numele adversarului din finală.

"Sunt foarte fericit cu nivelul meu. Acoperiș închis, condiții diferite astăzi, mult mai rapid. Amândoi suntem puternici la serviciu, așa că a fost vorba doar de câteva oportunități, iar eu am reușit să servesc mai bine decât el când am avut mingi de break de salvat.", a mai spus rusul citat de atptour.com.

Medvedev duce la 10-7 scorul înfruntărilor cu Zverev, inclusiv un 4-1 în acest sezon. El a câștigat acum cinci din ultimele șase întâlniri și nouă din ultimele 11, după ce la început a fost condus cu 0-4. Victoria sa de la Beijing a servit, de asemenea, ca o răzbunare, după ce Zverev a câștigat cea mai recentă întâlnire anterioară, la Cincinnati.

Într-o semifinală plină de schimburi de mingi intense, Medvedev a salvat toate cele patru mingi de break cu care s-a confruntat (două în fiecare set) cu un serviciu puternic și a obținut un break în fiecare set pentru a câștiga. Al doilea favorit a obținut ambele break-uri în stil cu o pereche de lovituri de trecere, inclusiv la minge de set în primul set.

"Într-un fel, este o lovitură norocoasă, pentru că nu o să reușești 10 din 10 lovituri. Într-o zi bună, poate cinci din zece. Dar, totuși, de obicei nu o nimerești poate de două ori într-un meci", a spus Medvedev despre lovitura care a consfințit primul set.

"Am simțit că s-ar putea să se ducă pe linie, așa că am alergat pentru ea și știam că dacă îi dau voleul din acea poziție, atunci nu am nicio șansă, așa că a trebuit să încerc lovitura câștigătoare. Am reușit această lovitură, ceea ce nu fac atât de des, așa că sunt foarte fericit cu ea."

Al doilea favorit a terminat cu 20 de lovituri câștigătoare și 13 erori neforțate. Apărarea sa solidă l-a deranjat pe Zverev, care a reușit doar 10 lovituri câștigătoare și 20 de erori neforțate.

Ajuns la cea de-a 35-a finală la nivel de turneu, Medvedev candidează pentru al 21-lea său titlu în tot atâtea evenimente diferite. Zverev, care a câștigat titlul de la Chengdu săptămâna trecută, a întrerupt seria de șapte victorii consecutive, nereușind să ajungă în a treia sa finală din acest sezon.

În timp ce Medvedev și-a asigurat deja un loc la ATP Finals, Zverev și-a consolidat locul șapte în ATP Live Race To Turin cu semifinala de la Beijing. El are acum un avans de 305 puncte în fața lui Holger Rune, clasat pe locul opt.

(sursa: Mediafax)