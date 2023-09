Sună clopoțelul pe 11 septembrie 2023. Structura noului an școlar. Cursuri și vacanțe

Anul şcolar 2023-2024 începe la 1 septembrie 2023 și se încheie la 31 august 2024. Durata totală este de 36 de săptămâni de cursuri.

Excepție fac însă clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, pentru care anul şcolar are 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la 7 iunie 2024. Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la 14 iunie 2024.

Clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, şi clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la 28 iunie 2024.

Structura anului școlar

Cursuri

- luni, 11 septembrie 2023 - vineri, 27 octombrie 2023;

- luni, 6 noiembrie 2023 - vineri, 22 decembrie 2023;

- luni, 8 ianuarie 2024 - vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024/vineri, 23 februarie 2024, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educaţiei, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ;

- luni, 19 februarie 2024/luni, 26 februarie 2024/luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz - vineri, 26 aprilie 2024;

- miercuri, 8 mai 2024 - vineri, 21 iunie 2024;

Vacanțe

- sâmbătă, 28 octombrie 2023 - duminică, 5 noiembrie 2023;

- sâmbătă, 23 decembrie 2023, până duminică, 7 ianuarie 2024;

- săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 12 februarie-3 martie 2024;

- sâmbătă, 27 aprilie 2024, până marţi, 7 mai 2024;

- sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024.



Pe 5 octombrie 2023 este Ziua internaţională a Educaţiei. În zilele nelucrătoare/sărbători legale, prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă, nu se organizează cursuri.



Programele naţionale "Şcoala altfel" şi Programul "Săptămâna verde" se desfăşoară între 11 septembrie 2023-26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite, scrie dcnews.ro.

Guvernul a aprobat o hotărâre privind gratuitatea transportului pentru elevi pe parcursul anului școlar.



"Beneficiază de gratuitate la serviciile publice de transport public local, inclusiv metropolitan şi judeţean, rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar, pentru toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului şcolar. Au fost stabilite facilităţi suplimentare la transportul elevilor, faţă de ceea ce a fost până acum. S-a introdus o nouă categorie de beneficiari la gratuitate la transport, şi anume elevii din şcolile înscrişi în registrul special al unităţilor de învăţământ preuniversitar care funcţionează după un curriculum străin. De asemenea, s-a prevăzut faptul că elevii din învăţământul preuniversitar care locuiesc şi/sau învaţă în judeţul Ilfov beneficiază de gratuitate la transportul cu metroul", a spus Ligia Deca, ministrul Educației.

Transport gratuit pentru elevi



Pentru transportul feroviar, operatorii vor emite elevilor titluri de călătorie gratuită, pentru toate categoriile de tren clasa a II-a, pe orice relaţie de călătorie, pe perioada anului şcolar.

La transportul cu metroul, gratuitatea se acordă pe bază de abonament lunar, pe parcursul anului şcolar, iar decontarea se efectuează din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Elevii beneficiază de gratuitate şi pe transportului public rutier judeţean şi interjudeţean între localitatea de domiciliu şi localitatea în care sunt şcolarizaţi.

Executivul a mai adoptat o hotărâre care vizează suplimentarea cu 3.000 a numărului de posturi pentru învăţământul preuniversitar.



Mai exact, este vorba despre 2.100 de posturi didactice şi 900 nedidactice.