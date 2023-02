O învățătoare dă lecții Ministerului Educației

„Am înțeles că dacă nu are creion, eu trebuie să îi iau”

Pe Nicoleta Gavrilă am descoperit-o la școala din satul Valea Mănăstirii, comuna Țițești, județul Argeș. Are în clasă 22 de elevi, jumătate băieți și jumătate fete. Toți știu nu doar să scrie și să citească, ci să analizeze părți de vorbire sau să lucreze cu formule la matematică. Copii din familii defavorizate, elevii Nicoletei Gavrilă au găsit un refugiu în școală. Învățătoarea se ocupă să aibă rechizite, atunci când părinții nu fac față, iar o asociație o ajută cu încălțăminte iarna și îmbrăcăminte. Dintr-o clasă simplă, sala Nicoletei Gavrilă devine loc de povești și de jocuri, fie în pauze, fie de sărbători. Lucrurile nu sunt roz, iar nevoile sunt multe, dar învățătoarea spune că cel mai important pas a fost să îi învețe și pe copii, și pe părinți să comunice cu ea.

„În clasa pregătitoare, la început, când încă nu erau laptele și cornul pentru că se semnează contractele mai târziu decât 15 septembrie, am văzut un copil că se îngălbenește. L-am întrebat ce are și mi-a zis că a uitat să mănânce și mi-am dat seama că, de fapt, nu avea mâncare. Așa a venit ideea de a folosi un dulap pe care îl aveam în clasă și pe care l-am numit «dulapul cu surprize», iar acolo pun mereu covrigi, napolitane, bomboane și ei știu atunci când nu au, merg singuri la dulap. Acum elevii mei sunt în clasa a IV-a și în școală au masă, primesc sendviș, fruct, lapte și corn ceea ce înseamnă enorm. Asociația Zâmbete colorate le aduce mereu de încălțat, mărimile lor, și nu au probleme iarna. Caiete și pixuri îmi dau și prietenii, vecinele, toți știu că adun pentru școală. În clasă am cumpăra o imprimantă și tot Asociația o să îmi aducă un videoproiector. Încerc să îi prind în cât mai multe activități și în pauze ei nu ies afară fără mine. Stăm la jocuri. Acasă au familii numeroase, frați mulți, aici se joacă, pentru ei școala este locul perfect”, povestește Nicoleta Gavrilă.

O susține familia

Învățătoarea a venit la Țițești de la oraș. E comuna ei natală. Mamă a doi băieți mari și căsătorită cu un cadru militar, Nicoleta Gavrilă spune că a avut mereu sprijinul familiei și că soțul o întreabă mereu dacă este suficient ce le cumpără ea copiilor. Nu a cerut niciodată de la autorități sau de la altcineva, dar nici nu a refuzat ajutor, pentru că orice le-ar fi util copiilor, ar accepta. Acum își dorește să le facă un banchet de final de clasa a IV-a și să le ofere tuturor prima zi din viața lor la restaurant.

„Când au fost sărbătorile de iarnă, am fost cu ei la colindat în mai multe locuri. Am vorbit înainte, oamenii ne-au primit, așa au adunat bănuți și îmi doresc mult să le ofer bucuria asta. Ei nu sunt cum sunt alți copii mai norocoși care au ieșit în oraș. Nu au fost niciodată cu mama la o prăjitură”, a spus pentru Jurnalul, Nicoleta Gavrilă.

Învățătoarea din Argeș este singurul dascăl din județ nominalizat la o gală destinată cadrelor didactice din mediul rural și organizată de un ONG, la nivel național. Câștigătorii vor fi anunțați la Ateneul Național Iași.

„Depinde mult de părinți dacă ei vor termina clasa a VIII-a. Băieții, sunt sigură, dar de fete nu știu. Toți învață, dar au cutumele lor. Am fete din anii anteriori care au mers la liceu” - Nicoleta Gavrilă

››› Vezi galeria foto ‹‹‹