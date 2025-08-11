ANOSR invită Guvernul la dezbatere pe tema austerității în educație

„Având în vedere ultimele declarații ale Ministrului Educației și Cercetării conform cărora acesta și-a asumat participarea la dezbaterile organizate de studenți, adresăm această invitație și în mod public și accentuăm necesitatea de a purta un dialog deschis și argumentat în privința măsurilor de austeritate care afectează întreaga comunitate de studenți. Ne adresăm cu aceeași solicitare Prim-ministrului României și insistăm să răspundă pozitiv invitației, în calitate de factor decizional care, alături de Ministrul Educației și Cercetării, poartă responsabilitatea măsurilor adoptate prin Legea nr. 141/2025”, a transmis ANOSR, într-un comunicat.

Federația atrage atenția asupra restricțiilor adoptate de la începutul anului, precum „limitarea dreptului studenților de a călători pe toate rutele cu reducerea de 90%” sau „reducerea fondului de burse”. ANOSR critică faptul că aceste decizii au fost luate „fără consultări cu beneficiarii direcți ai educației” și își exprimă disponibilitatea „de a se implica în corectarea măsurilor injuste”.

„ANOSR reiterează importanța participării decidenților la discuții cu reprezentanții studenților, în contextul în care măsurile au fost adoptate fără consultări cu beneficiarii direcți ai educației și fără a evalua real impactul negativ pe care aceste schimbări le au în rândul comunității studențești. Reafirmăm disponibilitatea ANOSR de a se implica în corectarea măsurilor injuste aplicate studenților și sistemului de învățământ superior prin formularea unor alternative fundamentate pe date. Sperăm, astfel, ca decidenții să onoreze invitația la dezbaterea organizată și să-și asume prioritizarea investițiilor în educație și eliminarea reglementărilor care limitează drepturile studenților”, se mai precizează în comunicat.

(sursa: Mediafax)