Bugetul pentru începerea şcolii poate ajunge la 2.000 de euro, în unele cazuri

Astfel, datele centralizate de Rockada Marketing arată că, în contextul începerii şcolii, numărul de comenzi online creşte cu 15% - 20%, faţă de o perioadă obişnuită.



"Observăm o tendinţă accentuată de a investi în produse care să ofere copiilor un avantaj competitiv, atât în ceea ce priveşte educaţia, cât şi imaginea personală. Hainele de designer şi accesoriile de lux sunt tot mai prezente pe listele de cumpărături ale părinţilor, care doresc să le ofere copiilor un început de an şcolar cât mai bun. Sunt căutate ghiozdanele smart, cu încărcare USB, cu culori fosforescente şi cu troler pentru a fi mai uşor de cărat. Ceasul inteligent este din ce în ce mai căutat, mai ales de părinţii care nu doresc să le ofere copiilor telefoane încă. Laptopurile şi tabletele de ultimă generaţie sunt, de asemenea, cumpărate pentru începerea şcolii. Copiii nu mai sunt adepţii uniformelor şi doresc să poarte haine interesante, în multe cazuri haine de designer, mai scumpe. Multe dintre achiziţii au loc online, fiind tot mai căutate produsele de calitate şi mai scumpe totodată pentru confort şi un stil de viaţă îmbunăţăţit pentru copii", a declarat, într-un comunicat de presă transmis AGERPRES, Iulia Ivan, specialist e-commerce şi fondator Rockada Marketing.



De asemenea, rechizitele personalizate şi scaunele ergonomice de birou sunt la mare căutare.



La nivel general, bugetul alocat pentru achiziţiile de şcoală variază între 500 şi 800 lei pentru un copil, sumă care include rechizitele de bază, ghiozdanele şi uniformele.



Potrivit analizei, un ghiozdan complet echipat poate costa între 200 şi 400 de lei, în funcţie de branduri şi de complexitatea echipamentului inclus (rechizite de bază, penare, caiete etc.), iar dacă la acesta se includ şi echipamente tehnologice (tablete, laptopuri), costurile pot ajunge separat la 1.500 - 2.000 de lei/copil.



În cazul achiziţiilor de ghiozdane smart, ceasuri inteligente, haine de designer şi alte produse de lux, costul poate depăşi 1.000 de euro şi ar putea ajunge la 2.000 de euro pentru un copil.



Analiza de specialitate notează că, în perioada 15 august - 15 septembrie, au loc cele mai multe achiziţii pentru începerea anului şcolar, iar de la an la an, tot mai mulţi părinţi preferă să cumpere online rechizitele pentru şcoală.



Fondată în anul 2018, Rockada Marketing este o agenţie de marketing digital şi comunicare, care realizează strategii de marketing complete şi integrează promovare de tip Google Ads, Facebook Ads, SEO, comunicare şi grafică.

AGERPRES