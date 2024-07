Care sunt cele mai bune universități din lume pentru 2025. Marea Britanie are două în Top 3

QS World University Rankings este un clasament anual al universităților din întreaga lume, publicat de Quacquarelli Symonds (QS), o companie specializată în analiză educațională și consultanță, care se bazează pe mai mulți indicatori, precum: reputația academică, reputația printre angajatori, citările pe facultate, proporția de cadre didactice internaționale și de studenți internaționali, colaborările internaționale în cercetare și succesul absolvenților pe piața muncii.

Ultima ediție a clasamentului global (QS World University Rankings 2025) ierarhizează peste 1.500 de instituții de învățământ superior, iar rezultatele se bazează, spun autorii, pe analiza a 17,5 milioane de lucrări academice și pe opiniile a peste 240.000 de cadre universitare și angajatori.

MIT sărbătorește 13 ani în fruntea listei

​Pe primul loc în lume a rămas pentru al 13-lea an la rând MIT – Massachusetts Institute of Technology (SUA), cu un scor general maxim (100).

Următoarele două universități clasate în Top 3 sunt din Marea Britanie, una dintre țările preferate și de tinerii români care aleg să studieze peste hotare. Este vorba despre Imperial College London, care a trecut de pe poziția a șasea, în ediția de anul trecut, direct pe locul doi (scor 98,5), și Universitatea din Oxford, care se menține pe locul trei (scor 96,9).

Universitatea Harvard (SUA) s-a clasat și în acest an pe locul patru, cu un scor de 96,8, urmată îndeaproape de Universitatea din Cambridge (Marea Britanie), care a completat primele 5 locuri cu un scor de 96,7.

De altfel, Top 10 global este dominat de americani și britanici. Lista celor mai bune universități din lume este completată de Stanford University (SUA), ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology (Elveția), National University of Singapore (Singapore), University College London (Marea Britanie) și California Institute of Technology – Caltech (SUA).

Pe baza clasamentului, lista celor mai bune universități din Europa în 2025 este completată de Université PSL (Franța), École Polytechnique Fédérale de Lausanne - EPFL (Elveția), The University of Edinburgh (Marea Britanie), Technical University of Münich (Germania) și The University of Manchester (Marea Britanie).

Doar două universități românești în Top 1.000

În cea mai nouă ediție QS World University Ranking, apar și 13 universități românești, însă numai două dintre ele au reușit să ajungă în primele 1.000 de poziții ale clasamentului internațional. Este vorba despre Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, situată pe locurile 781-790 în QS World University 2025, în urcare față de ediția precedentă, când s-a clasat pe locurile 801-850. De asemenea, Universitatea din București urcă de pe locurile 851-900, unde se plasa acum un an, pe locurile 801-850, în noua ediție. Trebuie precizat că universitățile din același interval al clasamentului sunt listate în ordinea alfabetică de autorii listei.

Universitatea Al. I. Cuza din Iași, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică Ghe. Asachi din Iași, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Politehnica din București s-au clasat toate în intervalul 1.201-1.400, iar universitățile din Suceava, Craiova, Oradea și Politehnica din Timișoara s-au situat peste pragul 1.401.

Ce criterii stau la baza clasamentului

Autorii clasamentului spun că, pentru a face o evaluare corectă a performanței universităților, au fost luate în considerare atât aspectele academice și de cercetare, cât și impactul lor asupra angajabilității absolvenților, dar și contribuțiile instituțiilor de învățământ superior la sustenabilitate, însă criteriile au o pondere mai mare sau mai mică în scorul final.

Reputația academică este considerat cel mai important indicator, reflectând percepția globală asupra calității academice a unei instituții, și are în acest an o pondere de 30% din scorul total.

De asemenea, reputația printre angajatori, care măsoară părerea angajatorilor despre calitatea absolvenților unei universități, atârnă greu: 15% din scorul total. Printre indicatorii importanți se numără și citările pe facultate (măsoară impactul cercetării academice prin numărul de citări ale publicațiilor realizate) - 20% din scor, și raportul facultate/student (care reflectă capacitatea instituției de a oferi atenție individuală studenților) - 10%.

Trei indicatori noi, fiecare cu câte 5% în punctajul final, au fost introduși în ultima evaluare globală a universităților: rețeaua internațională de cercetare (care evaluează colaborările internaționale în cercetare ale unei instituții de învățământ superior), rezultatele angajării (măsoară succesul absolvenților pe piața muncii, prin ratele de angajare și calitatea locurilor de muncă) și sustenabilitatea (evaluează implicarea universităților în probleme de justiție socială și climatică, prin inițiativele și politicile de sustenabilitate ale instituțiilor).