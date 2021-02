Cum a devenit distanța de 1,5 m absurdă pentru guvernanți

Declarația ministrului Educației, potrivit căreia elevii vor sta câte doi în bancă, odată cu reînceperea școlii, a stârnit valuri de reacții pe rețelele d e socializare. Distanțarea - atât de invocată în ultimul an - „nu trebuie să fie absurdă” pentru că „nu poți să distanțezi elevul Ionescu de elevul Popescu, dacă stau în aceeași bancă”, a afirmat Sorin Cîmpeanu, iar logica demnitarului, de tipul „dacă nu putem înseamnă că nu mai e nevoie”, a revoltat atât specialiști în sănătate publică, cât, mai ales, pe părinții care, luni, vor fi nevoiți să își trimită micuții la școală, în țara lui „merge și așa”.

În mai multe intervenții pe posturile de televiziune, ministrul Sorin Cîmpeanu a precizat că școlile din România au clase cu bănci pentru doi elevi și, prin urmare, copiii vor sta câte doi în bancă. „Distanțarea este importantă, dar nu trebuie să fie absurdă. Nu poți să distanțezi elevul Ionescu de elevul Popescu, dacă stau în aceeași bancă. Distanțarea e importantă între bănci, între profesor și elevi”, a afirmat ministrul Educației, marți seară, la un post tv. Potrivit acestuia, nu atât distanțarea, cât „portul măștii va fi măsura de protecție esențială”, pentru că „atâta putem face”.

Argumentul „atât putem face” nu este suficient

„Nu este ok ca elevii să stea câte doi în bancă, la fel cum nu este ok ca oamenii să ardă în spitale. Argumentul «atât putem face» nu este suficient, mai ales în condițiile în care activitatea Ministerului Educației în ultimele săptămâni nu a fost deloc focalizată pe asigurarea condițiilor pentru școală în siguranță”, atrage atenția profesorul Răzvan Cherecheș, specialist în sănătate publică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Mai mult, acesta a adăugat că mai multe studii realizate la nivel internațional au demonstrat în mod clar faptul că transmiterea virusului SARS-CoV-2 se face predominant prin aerosoli. Cu toate acestea, noi „continuăm să ne focalizăm cu precădere pe dezinfectarea suprafețelor”, subliniază Răzvan Cherecheș.

„Un experiment cinic” Mai mulți părinți consideră că decizia autorităților de a deschide școlile în condițiile actuale este „un experiment cinic”, prin care îi vor îmbolnăvi pe toți în câteva săptămâni, apoi le vor închide din nou. „Distanțarea a devenit, brusc, absurdă, pentru că, dacă ar fi reală, ar costa. Două învățătoare la clasă, dublu profesori... adică înjumătățirea claselor. De aceea e absurd. Mai bine îi punem în pericol pe toți, nevaccinați, fără teste la intrare... E evident că nu gândesc pe termen lung”, este de părere unul dintre zecile de părinți care au comentat, pe Facebook, declarațiile ministrului Educației. „Adică este absurdă distanțarea de 1,5 m pe care o știm cu toții de un an de zile, în orice alt context, mai puțin la sala de clasă acum? Personal, nu mai înțeleg nimic”, „Pare că dl. ministru se concentrează mai degrabă să nu mai pună presiune pe conducerea școlilor decât pe reducerea riscului de infectare. Este inadmisibil să pui doi elevi în aceeași bancă!”, „Merge și așa.... Da, mai crapă niște bătrâni, că le-a purtat copilul/nepotul tulpina proaspătă de la școală” – sunt alte câteva păreri exprimate de părinții îngrijorați de incapacitatea decidenților de a asigura condiții de siguranță în școli.

Ce e în hârtii nu se pupă cu realitatea

Oamenii au ținut să îi reamintească demnitarului că România are foarte mulți copii săraci, în special în mediul rural, și că aceștia nu își permit să cumpere măști, „măsura de protecție esențială” declarată de Cîmpeanu. În plus, măștile promise de autorități au existat doar pe hârtie, nu și în realitate. „Anul trecut, abia am primit o cutie pentru toată școala. Desigur, s-a terminat repede și asta a fost! Termoscanerele chinezești nu funcționează, iar cabinete medicale nu există! Când am scris asta pe pagina tovarășului ministru, m-a blocat și a rezolvat problema!”, arată un părinte, iar un altul se întreabă dacă ministrul poate fi încadrat „la zădărnicirea combaterii bolilor”, pentru aceste afirmații publice. Mai mult, numărul elevilor la clasă a rămas tot 30-35 elevi, chiar și în cazurile în care, teoretic, a fost redus la 26, cum este cazul clasei a IX-a.

Consiliul Național al Elevilor (CNE) a solicitat, ieri, ca prima săptămână de școală din al doilea semestru să se desfășoare în format exclusiv online, pentru a le oferi unităților de învățământ timpul necesar pregătirilor, urmând ca din a doua săptămână să se aplice scenariile prezentate de către Klaus Iohannis. Ministrul Cîmpeanu susține, însă, că a primit asigurări de la Inspectoratele școlare că sunt pregătite! Asigurările date de Inspectorate sunt cel puțin ciudate în contextul în care, până aseară, autoritățile nu emiseseră nici măcar ordinul cu normele de funcționare a școlilor.

La fiul meu, sunt 38 de elevi în clasă... Nu știu ce se va întâmpla!

Părinte

De la 4 m, la mai puțin de 1 mp / copil

Suprafața unei săli de clasă diferă foarte mult în România, de la 15-20 mp, la circa 40 mp, în funcție de vechimea imobilului, mediu rural/urban etc.. Însă, luând în considerare o medie de 30 mp și 30-35 de elevi în clasă, plus profesor, la un calcul simplu, reiese că unui copil îi revine mai puțin de un metru pătrat din spațiul sălii respective. Reamintim că, potrivit recomandărilor privind organizarea spațiilor în clase, făcute în toamna anului trecut de către specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică, pentru anul școlar 2020-2021, fiecărui elev ar fi trebuit să îi fie alocată o suprafață de minimum 4 mp și încă 4 mp suplimentar, pentru profesori. Asta însemna că predarea ar fi trebuit organizată în clase cu maximum 10-15 elevi.