Dana Budeanu, despre greva profesorilor: „Au fost 2 ani în care nu s-a făcut școală deloc, nici măcar online. Nici recuperarea”

Ea nu este de acord cu salarizarea cadrelor didactice fără a ține cont de notele de la examenele de titularizare.

"Profesorii au mai fost în grevă. Nu știu dacă vă amintiți, 2 ani de zile încontinuu, în care nu s-a făcut școală deloc, nici măcar online. Puteți fi în stare să dați vina pe absolut oricine. Majoritatea profesorilor nu au vrut să mai intre la clasă nici după aceea. Eu sunt pentru pentru creșterea salariilor tuturor, nu numai în în educație și în sănătate, și peste tot...pe merit!

Nu este nicio problemă. Sunteți de acord să intre profesor evaluat cu 7 la clasă? Eu nu, ca părinte! Sunteți de acord să fie salarizat la fel un profesor evaluat cu 7, cu unu evaluat cu 10? Eu nu sunt.

Vreau să vă întreb de ce nu v-ați răsculat într-o grevă generală anul trecut, pe vremea asta? Că era dezastru!

Niciodată! Cum să fie plătiți toți la fel? Dimpotrivă. Cum să fie plătiți toți la fel? Să fie plătiți în funcție de performanță! Păi avem profesori eminenți, mulți! Învățători extraordinari. Nu sunt toți la fel. Cum nu contează? Păi atunci nu mai contează nicio notă nicăieri. Astea sunt criteriile de evaluare, asta este (n.r. nota la examenul de titluarizare)

Vreau să știu și eu de ce profesorii nu au făcut grevă generală, cum au reușit să facă 2 ani de zile, când nu s-a făcut școală și când după aceea nu s-a vrut nici măcar recuperarea, care a fost chiar propusă de domnul Câmpeanu, cu rămasul peste vară, nu s-a vrut? Ok, am înțeles, toată lumea e nemulțumită. Doar copiii noștri au de suferit, în particular.

Însă de ce nu s-au făcut aceste manifestări, cu care sunt solidară? Foarte bine, ieșiți în stradă! Mai ales acuma, înainte de examene. E beton! Nu o să se ajungă la niciun 70% la salariu și cai verzi. O să ajungă la un armistițiu! Adică nu o să se oprească acum școala.

Dar de ce nu ați realizat un astfel de demers în special în această domnie e domnului Iohannis, cu România Educată înfiptă în băț de 8 ani de zile, de ce nu s-a reușit un acord cu acest partid măreț numit PNL, în acești ultimi ani 2019-2023?", a spus Dana Budeanu la antena3CNN.

Profesorii au anunțat pentru 17 mai o grevă de avertisment iar luni, 22 mai, grevă generală.