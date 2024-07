Investiții majore în infrastructura educațională: contracte semnate de Ligia Deca la Cluj

În Sala de sticlă a Primăriei Cluj-Napoca a avut loc sâmbătă o întâlnire între reprezentanții Ministerului Educației, reprezentanții universităților din Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu, Alba-Iulia și Târgu Mureș și reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca, în vederea semnării unor contracte de finanțare europeană pentru creșterea calității procesului educațional.

„Concret, pentru Cluj-Napoca, am semnat astăzi (sâmbătă - n.r.), alături de Ministrul Educației, Ligia Deca, contracte în valoare de 21 milioane de euro pentru construirea noului liceu din cartierul Borhanci și supraetajarea și reabilitarea Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din cartierul Mănăștur. Valoarea finanțării din PNRR este de 11 milioane de euro, în timp ce 10 milioane de euro vor fi acoperite din bugetul local”, a precizat primarul Emil Boc.

De asemenea, tot sâmbătă, au fost semnate contracte de furnizare în valoare de 3,5 milioane de euro pentru dotarea cu echipamente IT performante a 64 unități de învățământ din toate cartierele municipiului Cluj-Napoca. Aceste dotări fac parte dintr-o finanțare mai mare, de 9 milioane de euro din PNRR, atrasă pentru echiparea corespunzătoare a școlilor din municipiu.

Pe lângă finanțările pentru școlile din municipiu, în cadrul evenimentului de sâmbătă au fost semnate contracte cu mai multe universități din Transilvania.

„Clujul are investiții majore în educație, mai ales prin fondurile din PNRR, atrăgând aproximativ 150 de milioane de euro în ultimii 2 ani. Cea mai mare investiție este în dotarea școlilor din județ cu echipamente IT, inclusiv echipamente pentru laboratoarele de informatică și de științe, mobilier și materiale didactice. Din cele peste 33 de milioane de euro, 9 milioane au fost deja contractate de Primăria Cluj-Napoca! Alte investiții mari vizează dezvoltarea campusului de învățământ dual clujean, reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea transportului școlar, digitalizarea universităților etc. Îi felicit pe toți cei care s-au implicat pentru binele educației! Deopotrivă, îl admir pe primarul Emil Boc pentru consecvența cu care susține educația în municipiul Cluj-Napoca şi îi doresc mult spor în implementarea tuturor proiectelor!”, a declarat Ligia Deca, ministrul Educației.

La evenimentul de la Primăria Cluj-Napoca au fost prezenți alături de primarul Emil Boc și de viceprimarul Dan Ștefan Tarcea, Ligia Deca - ministrul Educației, Loreta Păun - consilier prezidențial, Dep. Sănătate publică, Marinela Marc - inspector Școlar General ISJ Cluj, prof. univ. dr. Anca-Dana Buzoianu - rector al Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Dan Lazăr - prorector al Universității Babeș-Bolyai, prof. univ. dr. ing. Vasile Țopa - rector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Cornel Cătoi - rector al USAMV Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Valer-Daniel Breaz - rector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prof. univ. dr. Constantin Bungău - rector al Universității din Oradea, prof. univ. dr. Sorin Radu - rector al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, General de brigadă prof. univ. dr. ing. Ghiță Bârsan - Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei - rector al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Ligia Deca a mers la Cluj pentru semnarea a 13 contracte de finanțare pentru modernizarea infrastructurii universitare pentru studenți, în valoare de 256 de milioane de lei, și de semnarea contractelor pentru modernizarea și construcția unor școli verzi în Cluj-Napoca, în valoare de 11 milioane de euro. Fondurile sunt accesate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

După semnarea contractelor, ministrul Educației are în program participarea la Ceremonia de absolvire a promoției 2024 a Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie din cadrul Universității de Medicină si Farmacie “Iuliu Hațeganu” din Cluj-Napoca.

(sursa: Mediafax)