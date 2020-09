Începe marea aventură „înapoi la școală”. Părinții trebuie să identifice simptomele de „etc.”

Școala începe cu multe probleme legate de organizare, dar mai ales cu o listă lungă de restricții pentru elevii de toate vârstele. Cele mai contestate sunt măsurile care li se impun copiilor din clasele mici, mulți părinți cerând eliminarea obligativității măștii în timpul orelor de curs și purtarea acesteia doar în timpul pauzelor, cel puțin pentru copiii din clasele primare, așa cum se procedează în alte țări. Alții sunt mai sceptici și cred că regulile nu se vor putea respecta, iar școlile s-ar putea închide până la finalul lunii septembrie, mai ales după votare.

Unul dintre cele mai controversate documente aflate în dezbatere publică, în ultima perioadă, a fost ghidul elaborat de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii, care conține normele sanitare pentru începutul anului şcolar 2020-2021. Dintre acestea, cea mai contestată a fost declaraţia pe proprie răspundere pentru părinţi. Practic, statul le cere tuturor părinților, chiar și celor fără școală, să se transforme, peste noapte, în epidemiologi, capabili să recunoască imediat simptomatologia COVID-19 sau ale „unei afecțiuni cu potențial infecțios”.

Declarația - eliminată, aberația - păstrată

Declarația pe propria răspundere pentru părinți a fost eliminată din normele pentru începerea școlii, însă textul care transforma orice părinte în infecționist a fost luat cu copy-paste și mutat în alt document: contractul dintre părinți și școală.

Modelul contractului educațional, pe care toți părinții îl semnează cu școlile la care au înscris copiii, a fost schimbat, zilele trecute, prin aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare a Instituțiilor de Învățământ (ROFUIP). Contractul nou îl înlocuiește pe cel aprobat în 2016 și a fost inclus în anexa Ordinului de ministru 5.447/2020.

Au scăpat de condamnarea penală

În contract s-a introdus o clauză de prevenție a prezenței la școală a elevilor care ar putea fi infectați cu noul coronavirus sau cu alte boli cu potențial infecțios – pe care părinții ar trebui să le poată identifica, indiferent de pregătirea profesională pe care o au. „Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: a) asigură frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și ia măsuri pentru școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor; b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți copii/elevi din colectivitate/unitatea de învățământ; c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree etc.)” - este textul din inițiala declarație pe proprie răspundere, păstrat în noul contract. Nimeni nu s-a mai obosit să facă măcar o enumerare completă a simptomelor.

Practic, părinții au scăpat de pedepsele penale pe care le presupunea declarația, dar tot sunt obligați să aibă cunoștințe medicale temeinice.

În textul preluat în contractul dintre părinte și școală a rămas, din declarația pe proprie răspundere, inclusiv „diagnosticul” „etc.” - adică, fie se presupune că toți părinții din România știu toate simptomele COVID-19, fie că „etc.” este un semn de boală distinct, denumit astfel.

Copiii stau la distanță și dezinfectează tot

Autoritățile au transmis și lista de reguli pentru elevi, părinți și profesori, la finalul săptămânii trecute. Copiilor li se recomandă să evite mijloacele de transport în comun, să dezinfecteze toate obiectele personale când ajung acasă și să evite contactul direct cu persoanele vârstnice, care sunt vulnerabile în fața noului coronavirus. „Nu înlăturați masca și nu o purtați sub bărbie, în special atunci când vorbiți în apropierea unei alte persoane sau în sala de clasă. Masca este individuală și NU se oferă propria mască utilizată să fie purtată de o altă persoană” - este una dintre recomandările imperative pentru elevi. De asemenea, se mai specifică faptul că distanța fizică trebuie păstrată la cel puțin un metru în interior, cu obligația purtării măștii, și cel puțin 1,5 metri în aer liber, atunci când nu este purtată masca.

În clasă, trebuie menținută distanța atât față de colegi, cât și față de profesori, în timpul orelor, în pauze sau în momentul sosirii/plecării de la cursuri. La orele de educație fizică vor fi evitate activitățile care presupun contactul direct între elevi sau prin intermediul obiectelor atinse frecvent (ex: jocul de echipă cu mingea).

Totodată, mâinile trebuie igienizate sau dezinfectate ori de câte ori ating o suprafață care ar putea fi infectată (ex: clanțe, mânere, balustrade, butoane de lift, cretă, burete, tablă), recomandă autoritățile.