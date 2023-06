Încep înscrierile la grădiniţele şi şcolile de vară în sectorul 3

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 3, pentru iulie şi august sunt asigurate locuri pentru antepreşcolarii şi preşcolarii din Sectorul 3 la Creşa Greieraşul (arondată Grădiniţei nr. 211), Grădiniţa nr. 196, Grădiniţa nr. 255, Şcoala Gimnazială nr. 88.



Pentru înscrierea în cadrul programului "Grădiniţa de vară" sunt necesare o serie de condiţii: copilul a frecventat o unitate de învăţământ din Sectorul 3 în anul şcolar 2022-2023; provine dintr-o familie monoparentală, al cărui părinte are loc de muncă stabil şi este necesară prezenţa zilnică (fizic/online) a acestuia la serviciu; provine dintr-o familie în care ambii părinţi au locuri de muncă stabile şi este necesară prezenţa zilnică (fizic şi/sau online) a acestora la serviciu.



Înscrierile se vor desfăşura în perioada 21 - 23 iunie, în limita locurilor disponibile. Programul de înscriere va fi între orele 9,00 - 12,00, de miercuri până vineri, dar şi în intervalul orar 13,00-16,00, pentru zilele de miercuri şi joi.



Înscrierea se va realiza la sediul grădiniţelor participante, prin depunerea dosarului. Admiterea se va face cu respectarea strictă a criteriilor şi achitarea integral şi în avans a contribuţiei de hrană, pe perioada solicitată.



Proiectul pilot "Şcoala de vară" se va derula în perioada iulie - august. Unităţile de învaţământ ce vor fi gazde ale acestui proiect sunt: în perioada 10 iulie - 4 august - Şcoala Gimnazială "Federico Garcia Lorca", în perioada 31 iulie - 31 august - Şcoala Gimnazială nr. 80.



Condiţii obligatorii de înscriere în cadrul programului " Şcoala de vară 2023" sunt: copilul a frecventat o unitate de învăţământ din Sectorul 3 în anul şcolar 2022-2023; provine dintr-o familie monoparentală/ familie, al cărui părinte/ al căror părinţi are/ au loc de muncă stabil şi este necesară prezenţa zilnică a acestuia/ acestora la serviciu (situaţie dovedită pe baza adeverinţei de la locul de muncă); unul dinte părinţi are locul de muncă/ domiciliul pe raza Sectorului 3.



Înscrierea se va realiza la sediul fiecărei şcoli implicate în proiect, prin depunerea personală a dosarelor.



Înscrierile la Şcoala Gimnazială "Federico Garcia Lorca" se fac în perioada 12-28 iunie, în intervalul orar 12,00-16,00, luni, pe 12, 19, 26 iunie, marţi, pe 13, 20, 27 iunie, miercuri, pe 14, 21, 28 iunie. În perioada 5-6 iulie se vor afişa listele cu clasele formate la sediul şcolii.



Înscrierile la Şcoala Gimnazială nr. 80 se fac în perioada 12 iunie - 16 iulie, între orele 12,00-16,00, iar în perioada 26 - 30 iunie în intervalul orar 12,00-16,00. În perioada 5 - 6 iulie se vor afişa listele cu clasele formate la sediul şcolii.



Admiterea copiilor în program se va face în ordinea primirii dosarelor, cu respectarea strictă a criteriilor de eligibilitate stabilite.