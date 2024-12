Elevii capabili de performanțe vor putea promova doi ani de studiu într-un an școlar

„După intrarea în vigoare, elevii capabili de performanțe școlare înalte și care au capacitatea fizică și intelectuală de a se adapta la un ritm accelerat de învățare vor putea beneficia de posibilitatea de a își accelera parcursul educațional, prin promovarea a 2 ani de studii consecutivi într-un singur an școlar”, transmite Ministerul Educației.

Beneficiază de această posibilitate o singură dată în fiecare dintre ciclurile de învățământ (primar, gimnazial și liceal) elevii care au obținut în anul școlar anterior calificativul „Foarte bine” la fiecare disciplină de studiu (pentru elevii care doresc parcurgerea claselor a III-a și a IV-a), respectiv media generală 10 la fiecare disciplină de studiu (pentru elevii de gimnaziu și liceu), au obținut în anul școlar anterior calificativul „Foarte bine” sau media generală 10 la purtare sau promovează un test interdisciplinar din curriculumul clasei anterioare celei curente și obțin un punctaj de cel puțin 80%.

Parcurgerea a 2 ani de studii într-un an școlar se realizează prin frecventarea, in mod obligatoriu, a cel puțin 50% din cursurile aferente clasei curente și a cel puțin 40% din cursurile aferente celui de-al doilea an de studiu, conform unui plan individualizat de învățare.

(sursa: Mediafax)