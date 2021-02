Ministrul Educației anunță amânarea noilor planuri-cadru pentru liceu

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat, joi, că noile panuri-cadru pentru liceu, care se referă la ce materii ar urma să studieze elevii de clasele a IX-a începând cu anul școlar viitor, aflate în dezbatere publică din 5 ianuarie, vor fi amânate, întrucât există foarte multe propuneri de modificare a acestora.

„Ne îndreptăm către concluzia că e bine să ne mai gândim asupra configurației planurilor cadru, știm bine că sub un procent de 25% cadrele didactice pot preda după vechile planuri cadru. Cei de clasa a noua ar fi trebuit să aibă manuale noi. Manualului i se acordă o importanță mai mare decât ar trebui în școala românească, esențial este cât de competente sunt cadrele didactice”, a declarat Cîmpeanu în cadrul unei dezbateri organizate de Cursdeguvernare.ro.

Acesta a afirmat că este pus în situația în care să aleagă „răul cel mai mic”.

„Aceste planuri cadru au fost realizate și validate în cursul lunii august 2020. Când am preluat conducerea ministerului am spus că este improbabil, mergând pe aceeași legislație, să ai lictiație pentru manuale mai repede de 7 luni. În decembrie am avea manual pe banca elevului de clasa a IX-a. O parte a răului ar fi să nu existe manuale, cel mai mare rău ar fi acela de a merge cu perseverența specifică celor care nu sunt, să spunem, din clasa superioară a inteligenței cu planuri cadru care să sacrifice patru generații. Peste o mie de propuneri de modificare avem”, a afirmat ulterior ministru, răspunzând unei întrebări în acest sens.