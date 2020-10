Monica Anisie: Anul școlar 2020-2021 începe altfel, cu respectarea regulilor de protecție sanitară

Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat luni, 5 octombrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației că, în ciuda circumstanțelor dificile generate de epidemia de COVID-19, anul școlar 2019-2020, s-a terminat cu bine pentru că toți cei implicați și-au unit forțele. „Obiectivele Ministerului Educației au fost îndeplinite”, a spus ea și a făcut un apel la unitate pentru buna desfășurare a anului școlar 2020-2021.

”Să nu uităm că România a fost nominalizată la UNESCO pentru programul Teleșcoala. Imediat ce s-au încheiat cursurile am realizat acel parteneriat cu Televiziunea Română și am oferit elevilor de clasa a VIII-a și a XII-a sprijinul necesar pentru susținerea examenelor naționale, dar nu numai atât. Am venit în sprijinul acestora și cu testele de antrenament. Vă amintiți cu toții cât de apreciate au fost aceste teste și vom continua cu ele, pentru că trebuie să fim alături de elevi”, a adăugat Monica Anisie, ministrul Educației.