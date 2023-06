Nicolae Ciucă, mesaj de Ziua Învățătorului: „Trecem printr-un moment de răscruce”

Mesajul premierului Nicolae-Ionel Ciucă cu ocazia Zilei Învățătorului începe cu un comentariu despre semnificația evenimentului de luni, 5 iunie.

„Ziua de 5 iunie are o dublă semnificație, fiind dedicată în fiecare an dascălilor, în semn de respect și prețuire față de marele nostru cărturar și dascăl Gheorghe Lazăr, întemeietorul primei școli în limba română, născut în această zi cu aproape două secole și jumătate în urmă”, a transmis Ciucă.

În mesaj, premierul a comentat și greva din sistemul de învățământ.

„Trecem acum printr-un moment de răscruce pentru învățământul din România, de care depinde viitorul copiilor noștri. Greva din sistemul de învățământ a pornit de la o realitate ce poate fi corectată prin dialog, iar în calitate de prim-ministru am arătat respect și deschidere la consultările cu reprezentanții sistemului de învățământ și prin soluțiile adoptate deja în întâmpinarea solicitărilor exprimate. Toți ne dorim un cadru favorabil unui învățământ de calitate, sens în care ne-am angajat și am început o regândire echitabilă a salarizării – ceea ce am transmis și partenerilor de discuții”, mai scrie în mesajul premierului Nicolae Ciucă.

Șeful Guvernului s-a referit la măsurile luate pentru a răspunde solicitărilor sindicaliștilor.

„Abordăm însă toate aceste aspecte cu responsabilitate și realism, prioritizând resursele necesare. Guvernul a demonstrat permanent implicare în ceea ce privește susținerea unui învățământ accesibil și de calitate în România. Am deblocat posturile în educație, pentru a nu afecta calitatea actului de învățământ din cauza numărului insuficient de profesori. Majorările salariale deja decise de Guvern sunt consolidate prin restabilirea echității în sistemul de salarizare în noua grilă”, a mai comunicat Nicolae Ciucă.

Prim-ministrul a menționat și investițiile din infrastructura școlară spunând că Ministerul Educației are alocat unul dintre cele mai mari bugete prevăzute prin Planul Național de Redresare și Reziliență, de 3,6 miliarde de euro. Potrivit premierului, banii vor fi investiți în construirea de noi creșe, grădinițe, școli, licee, laboratoare și în reabilitarea, modernizarea, dotarea și digitalizarea unităților de învățământ.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)