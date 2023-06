Jale: Profesorii au primit fluturașii cu salariile tăiate din cauza „Grevei pentru creșterea salariilor”

Ziua de salariu a fost o zi tristă pentru angajații din Educație. Când au văzut „fluturașii”, mulți s-au supărat și au spus că s-ar întoarce din nou, în stradă, direct de la catedră.

Un profesor din Pitești ne-a trimis statul de plată cu suma pe care o va primi pe card. Are 14 zile lucrate și 8 zile figurează cu suspendare a contractului individual de muncă, după ce a intrat în grevă. Așa se face că va primi un salariu de 1.706 lei. Nici luna dinaintea protestelor nu a încasat vreo avere, 2.722 de lei, dar să ți se taie mai mult de o treime din bani e chiar o problemă.

„Sunt dezamăgită peste măsură. Cred că suntem printre cele mai sărace categorii de salariații din această țară. Aș vrea să le dau salariul meu celor care au putere de decizie și să văd ce ar face cu el. Predau la o școală cu pretenții din Pitești, una ai cărei elevi merg la olimpiade sau la concursuri naționale, dar și unde nivelul financiar al părinților este unul ridicat. Salariul meu cred că ar acoperi două perechi de încălțăminte pentru un elev al meu care are părinții cu venituri mari. Cam asta este comparația”, ne-a spus profesorul piteștean.

„Acest stat de plată este unul tragic, doamnă”

Cel mai greu a fost pentru două categorii: debutanții și îngrijitoarele. De la 2.000 de lei, o îngrijitoare de la o grădiniță din Pitești a ajuns să ia cu 800 de lei mai puțin.

Fluturașul unui debutant arată și mai rău. Este vorba despre un cadru didactic cu jumătate de normă, care lucrează într-o școală din mediul rural. În luna aprilie a încasat 1.336 lei, iar pentru mai, va primi 890 de lei. „446 de lei, atât am pierdut! Acest stat de plată este unul tragic, doamnă. Aici au ajuns învățământul și respectul pentru dascăl. Am rată la un apartament și nu îmi ajung banii de luna aceasta să plătesc. De ce credeți că am jumătate de normă? Ca să lucrez și în altă parte, la privat, altfel nu pot trăi”, a spus cadrul didactic.

„Sărăcia cuprinde România! Sărăcia sufocă România. Cu asta vreau să mă citați și să apar, cu această declarație. Vă dați seama ce simt colegii mei? Nu doar că majorarea care va intra, teoretic, stați să o vedem, de luna viitoare nu acoperă această pierdere, dar va trebui să lucrăm vreo două luni ca să acoperim”, ne-a declarat Adrian Voica, lider SIPA Argeș.

