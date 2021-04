Proiect: Gratuitate pentru studenți în bibliotecile central universitare

Studenții ar putea avea acces gratuit la bibliotecile Central Universitare (BCU), după ce deputatul USR PLUS Filip Havarneanu a depus o propunere legislativă care prevede eliminarea taxelor pe care studenții sunt obligați să le plătească în schimbul obținerii documentelor și materialelor de studiu.

„Sunt de partea studenților din România și mă opun piedicilor birocratice inutile ori instituirii de taxe care să-i dezavantajeze în dezvoltarea lor profesională. Voi fi atent ca blibliotecilor să le fie asigurată în continuare finanțarea de către stat, așa cum este firesc. BCU nu trebuie să mai perceapă însă taxe privind eliberarea și vizarea anuală a permiselor pentru studenții care nu dispun de o bibliotecă proprie în universitate. Progresul studenților nu trebuie tratat discriminatoriu de nimeni și nici condiționat financiar. Mă voi asigura că legea nu va mai avea vreo breșă”, transmite deputatul USR PLUS Filip Havarneanu, membru în Comisia pentru învățământ.



El subliniază că, în prezent, legea este interpretată în mod eronat și se face o distincție între bibliotecile universitare și celelalte, deși nu ar trebuie să existe această distincție.



„Datoria statului este să sprijine accesul la fondul de carte, iar misiunea bibliotecilor este să ofere tuturor utilizatorilor acces gratuit la informație, încurajând lectura. În definitiv, bibliotecile universitare sunt biblioteci de drept public și trebuie să rămână o componentă esențială a oricărei strategii pe termen lung care se referă la cultură, la informare şi educaţie. Tinerii care învață în facultăți au dreptul să beneficieze fără plată de principalele cărți de specialitate și publicațiile științifice, iar pentru asta să fie suficient carnetul de student”, conchide deputatul USR PLUS Filip Havarneanu.



În expunerea de motive, deputatul USR PLUS arată că, în prezent, Bibliotecile Central-Universitare din țară (Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași și Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara), percep o taxă pentru eliberarea permisului de acces la bibliotecă pentru studenți. Atfel, la București eliberarea permisului costă 25 lei, iar vizarea anuală 10 lei, la Cluj 40 lei și 10 lei, la Timișoara eliberarea permisui costă 35 lei și vizarea anuală 35 lei, în timp ce la Iași eliberarea e taxată cu 30 lei, iar vizare anuală cu 20 lei.