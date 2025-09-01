Provocări pentru părinți la început de an școlar. Prețuri URIAȘE la rechizitele elevilor

Astfel că bugetele alocate acestor cumpărături ajung la sume importante, uneori depășind 1.000 de lei. Caiete, penare echipate, ghiozdane și câteva ținute pentru școală ajung să coste mult mai mult față de anul trecut, în contextul în care salariile rămân la, iar cheltuielile zilnice au crescut.

Cât costă rechizitele și hainele pentru școală

Părinții încearcă să găsească un echilibru între dorințele copiilor și resursele disponibile. O mamă estimează că doar pentru rechizite va cheltui circa 500 de lei, iar pentru haine aceeași sumă. De multe ori, cumpărăturile presupun negocieri și compromisuri serioase, cu un buget mediu între 700 și 1.300 de lei doar pentru rechizite și haine.

Magazinele încearcă să reducă impactul creșterii prețurilor prin reduceri și promoții. De exemplu, penarele echipate au reduceri de până la 50%, iar ghiozdanele pot beneficia de promoții de aproape 46%. Chiar și așa, pentru mulți părinți prețul contează mai mult decât marca produselor.

Estimările arată că un pachet care cuprinde strict necesar pentru școală începe de la 370-380 lei și poate depăși 500 de lei, în funcție de calitatea articolelor și de alegerile fiecărei familii. Ghiozdanele simple încep de la prețuri accesibile, de circa 20 de lei în unele magazine, dar modelele moderne și brandurile populare pot ajunge la sute de lei.

Inspectorii pentru protecția consumatorilor recomandă cumpărarea de rechizite și haine din magazine specializate pentru a evita produse de calitate slabă sau chiar periculoase.

În pofida dificultăților financiare, părinții încearcă să asigure copiilor tot ce este necesar pentru noul an școlar, potrivit observatornews.ro.