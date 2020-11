Școlile s-ar putea redeschide. Anisie: Trebuie să continuăm învățarea

Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a ar putea reveni la școală fizic pentru a se pregăti în vederea susținerii Evaluării Naționale și a Bacalaureatului, chiar dacă școlile sunt în scenariul roșu.

Ministrul Educației, Monica Anisie, nu a precizat însă când ar urma să se întâmple acest lucru:

„Așa cum am procedat și în primăvară, am redeschis unitățile de învățământ pentru două săptămâni, tocmai pentru a da posibilitatea copiilor să revină în spațiul școlii și să facă ore de pregătire cu profesorii pentru examenele naționale. Am experimentat deja acest lucru și vom continua.

Monica Anisie spune că la minister se fac în fiecare zi analize și că siguranța și sănătatea copiilor și a cadrelor didactice este prioritară.

Și Klaus Iohannis a recunoscut, în cadrul unei conferințe de presă, că se fac analize pentru redeschiderea graduală a școlilor în zone cu focare de Covid19.