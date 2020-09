Selly adresează autorităților o scrisoare deschisă: Cine vrea să schimbăm școala din România

Foto: Facebook/ Selly

Vloggerul Selly a publicat o scrisoare deschisă pe rețelele de socializare, în care solicită schimbarea sistemului de învățământ. El spune că școala din România este învechită, impune memorarea mecanică a informațiilor și formează analfabeți funcționali.

"CINE VREA SA SCHIMBAM SCOALA DIN ? Va rog sa cititi aceasta scrisoare si, daca sunteti de acord cu mesajul meu, sa o postati si voi pe wall, story, FB, oriunde, cu #VremOScoalaCaAfara #EducatiaSchimbaTot, sa o trimiteti la guvern, sa o trimiteti prietenilor. Daca aceasta scrisoare are o imensa sustinere le va fi imposibil sa ne ignore. Scoala din Romania scoate, in prezent, analfabeti functionali pe banda rulanta. De ce e mai important sa memorezi pagini intregi de comentarii decat sa inveti despre bani, economie, institutiile statului, sanatate, drepturile si obligatiile tale? Am intrat in sistemul de invatamant in 2008, am terminat liceul in 2020. Eu m-am schimbat, dar de 12 ani sistemul de invatamant a ramas exact la fel, trist si orientat spre trecut. SHARE daca vrei sa avem o scoala ca in 2020 !", scrie Selly pe Facebook.

El propune 4 soluții urgente pentru realizarea acestei schimbări.

1. Timpul petrecut de copii la școală

Selly consideră că absenteismul elevilor este cauzat de timpul îndelungat pe care trebuie să-l dedice învățării, acesta ajungând la 12 ore în fiecare zi. La cursurile de la școală se adaugă meditațiile și temele.Educația nu pune accentul pe creativitate, ci pe examene.

Soluția sa este reducerea numărului de teme și meditațiile descurajate, acestea fiind necesare doar pentru cei care vor sa facă performanță.

2. Profesorii și modul de predare

Pentru a nu mai fi nevoie de teme, predarea să fie activă, să implice elevii în dezbateri și nu să fie dictate informațiile. Învățarea trebuie să se bazeze pe lucrul în echipă, colaborare, gândire critică, practică.

În opinia lui Selly, profesorii sunt lipsiți de entuziasm, atmosfera de la ore este ostilă.

El propune un sistem anonim de evaluare, iar elevii să acorde o notă anuală dascălilor, pentru a preveni astfel abuzurile acestora și provoacă traume copiilor.

3. Schimbarea urgentă și radicală a programei școlare

Planurile-cadru pentru programa școală sunt aceleași din 2003.

La biologie, pe lângă anatomie, elevii ar trebui să știe ce înseamnă alimentația sănătoasă, beneficiile sportului.

Să știe bine limba română, economie, educație civică, introducerea de noi materii în programă, adaptate vremurilor, și scoaterea altora, depășite.4.

4. Digitalizarea educației

Înlocuirea manualelor învechite cu cele digitale, școlile tehnologizate.

Generațiile viitoare să meargă la școală cu plăcere, să se simtă liberi să încerce, să exploreze, să se dezvolte.