Simularea examenului de admitere la Universitatea Politehnica București

Universitatea Politehnica din Bucuresti va organiza, sâmbătă, 5 iunie 2021, cu începere de la ora 10:00, simularea examenului de admitere. Evenimentul se va derula cu prezență fizică și cu respectarea tuturor condițiilor impuse de restricțiile generate de pandemia de COVID-19, iar accesul în sălile de concurs se va face doar în urma unui triaj epidemiologic strict.

Pentru această probă de testare preliminară a cunoștințelor liceenilor care și-au propus să susțină examenul de admitere în UPB din data de 19 iulie 2021, organizatorii vor pune la dispoziție peste5.000 de locuri special amenajate în amfiteatrele și sălile de curs din Complexul “Noul Local” și din Complexul “LEU”.

Simularea examenului de admitere se va desfășura sub forma unui test grilă și va avea o durată de maximum trei ore. “Admiterea la Universitatea Politehnica din București este una dintre cele mai exigente din țară, iar în contextual în care, în ziua examenului, presiunea este foarte mare, o astfel de simulare vine în sprijinul elevilor pentru a se acomoda cu atmosfera și condițiile de concurs. Simularea examenului de admitere, pe care o o ferim elevilor de liceu în fiecare an, este o oportunitate foarte bună pentru ei (…)”, a declarat Mihnea Costoiu, Rectorul Universității Politehnica din București.

Potrivit regulamentului stability pentru această simulare, fiecare elev va puteasă-și aleagă, în momentul înscrierii pe platform http://admiteresim.pub.ro/ două materii din care va fi constituit, ulterior, testul grilă(Matematică, Fizică, Informatică, Economie, Chimie Organică, Chimie Anorganică și Biologie). Rezultatele testării vor fi obținute în aceeași zi.

Simularea din acest an vine în sprijinul elevilor care doresc să se înscrie la examenul official de ddmitere din vară,19 iulie, având în vedere că, anul universitar 2021-2022, este primul an în care la Universitatea Politehnica din București, concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licență, va consta dintr-un concurs format din două probe scrise susținute în aceeași zi.