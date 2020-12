Situație dramatică pentru copiii din întreaga lume: 67% nu au acces la educația online

Aproximativ 67% dintre elevii din întreaga lume nu au acces la învățământul online. Prin urmare, 1,3 miliarde de copii cu vârste între 3 și 17 ani nu au conexiune la internet și nu pot desfășura activități educaționale, arată o analiză realizată de UNICEF și Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT).

Cu o situație similară se confruntă și tinerii între 15 și 24 de ani, respectiv 759 de milioane de persoane, ceea ce reprezintă 63% din total, potrivit raportului "How Many Children and Youth Have Internet Access at Home?".

"Faptul că atât de mulţi copii şi tineri nu au Internet acasă reprezintă mai mult decât un decalaj digital. Lipsa de conectivitate nu limitează doar capacitatea copiilor şi tinerilor de a se conecta online. Îi împiedică să concureze în economia modernă. Îi izolează de lume. Iar în cazul închiderii şcolilor, situaţie cu care se confruntă în prezent milioane de persoane din cauza COVID-19, le îngreunează elevilor accesul la educaţie. Spus mai direct, lipsa accesului la Internet îi va costa viitorul pe cei din următoarea generaţie", a spus Henrietta Fore, director executiv UNICEF.

Aproape 250 de milioane de elevi sunt afectați de închiderea fizică a școlilor, fapt ce va crește și mai mult inegalitățile sociale. Copiii care nu pot beneficia de învățământul virtual au din ce în ce mai puține șanse să recupereze.

Circa 60% dintre elevii din zonele urbane nu au acces la internet acasă. Cu aceeași situație se confruntă 75% dintre copiii de la sate.

Elevii din Asia de Sud și Africa subsahariană sunt cei mai afectați, 90% dintre aceștia neputând să învețe online.

În Africa de Vest şi Centrală, circa 95%, respectiv 194 de milioane de copii între 3 - 17 ani, nu au acces la internet.

În aceeași situație sunt 88% dintre elevii din Africa de Est şi de Sud, adică 191 de milioane de copii; 88% dintre cei din Asia de Sud, respectiv 449 de milioane; 75% dintre copiii din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, adică 89 de milioane; 49% din America Latină şi Caraibe, respectiv 74 de milioane; 42% din Europa de Est şi Asia Centrală, adică 36 de milioane; 32% din Asia de Est şi Pacific, respectiv 183 milioane.

Și în condițiile în care minorii au internet acasă, există situații în care aceștia nu urmăresc orele online din cauza numărului insuficient de dispozitive informative, a faptului că sunt nevoiți să facă treburi casnice ori să lucrerze, dar și a insecurității informatice, părinții neputând să-și ajute copiii în acest sens. Mai mult, felele sunt defavorizate față de băieți din cauza concepțiilor de viață din societățile respecive.