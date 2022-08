Sorin Cîmpeanu răspunde criticilor privind consultările pe legile Educației în timpul vacanței școlare

„Am avut doi ani de criză sanitară și nu se se puteau organiza consultări pe Legea Educației. Imediat ce am ieșit din criza sanitară am intrat, la finalul anului trecut, în perioada de sărbători, cred că erau nepotrivite, nu-i așa?! După sărbătorile de iarnă am avut, din păcate, criza ucraineană. Iarăși era un moment nepotrivit. După care am intrat în sărbătorile pascale, total nepotrivit”, a spus, la AlephNews, Sorin Cîmpeanu.

Ministrul Educației a mai spus că după Sărbătorile Pascale a venit perioada examenelor naționale.

„Cum ar fi arătat consultările în timp ce elevii se pregăteau pentru susținere, iar profesorii pentru organizazare și corectare? Pe acest principiu, niciodată nu este potrivit. Precizez încă o dată că este cea mai lungă perioadă de consultare și cel mai mare număr de dezbateri organizate - 75 astăzi (miercuri - n.r.)”, afirmă Cîmpeanu.

Consultarea nu se oprește, ține să precizeze Cîmpeanu: „Este nevoie de mai multă consultare, pentru că după ce vom fi reușit să integrăm propunerile, le vom analiza foarte atent”.