Sorin Cîmpeanu: Revenirea la structura cu trimestre în loc de semestre va fi lansată în dezbatere publică cel mai târziu în această toamnă

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat, marți, că propunerea revenirii la structura cu trimester în loc de semnestre va fi lansată în dezbatere publică cel târziu la toamnă.

„Nu spun că susțin această idee, doar vă rog să vă gândiți. Eu personal nu am înțeles niciodată trecerea la semestre. Nu spun că e rea, nu am înțeles-o eu. Nu am înțeles ce avantaje are, ce avantaj are renunțarea la evaluări, în loc de trei, două. (...) O sa va lansez ca temă de gândire doar, ea va fi lansată și public în dezbartere cel mai târziu în aceasta toamnă. Eu voi asculta cu mare atentie argumentele expertilor în știintele educației”, a declarat Cîmpeanu, în cadrul unei conferințe din campania „Vaccinare și testare pentru învățare” organizată în județul Prahova.

De asemenea, ministrul Educației a precizat că propunerea de modificare a structurii anului școlar este „corborată cu cea privind extinderea cursurilor”, elevii urmând să revină la școală din 1 septembrie, odată cu profesorii.

Societatea civilă a solicitat liderilor politici o soluţie pentru garantarea unui număr minim de zile de şcoală într-un an calendaristic, respectiv măsuri concrete pentru ca România să nu mai aibă cel mai comprimat an şcolar din Uniunea Europeană, potrivit unui apel iniţiat de Societatea Academică Română şi semnat de asociaţii ale elevilor din mai multe multe judeţe şi de ONG-uri şi adresat Guvernului şi Parlamentului.

România este una dintre cele trei țări europene care au cele mai puține zile de școală din Europa, în jur de 165, alături de Malta și Albania.

„Un elev din Germania face în total 2 ani și jumătate mai mult decât un copil din România, în Albania face cu 2 ani și jumătate mai puțin decât în România”, a mai precizat Sorin Cîmpeanu.