Sorin Cîmpeanu se declară mulțumit de bugetul educației

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat, vineri, că este mulțumit de bugetul educației „în condițiile date”.

Conform ministrului, s-a respectat solicitarea pe care a făcut-o de la bun început, aceea ca bugetul global al educației să fie mai mare, în valoare absolută, decât execuția pe anul 2020.

„Da, pentru că bugetul educației în ansamblul său cuprinde pentru prima oară de la bugetul de stat burse acordate elevilor - 536 de milioane de lei față de 270 de milioane anul trecut -. Diferența e esențială fiindcă cele 270 de milioane de anul trecut au fost constituite prin contribuția exclusivă a autorităților locale, acum acești bani vin de la bugetul de stat, pentru că avem pentru prima oară cea mai semnificativă creștere a costului standard pe elev - componenta destinată cheltuielilor materiale - o creștere de 25%. Și pentru că elevii au, iarăși pentru prima dată, acces nelimitat cu gratuitate totală la orice formă de transport. Da, sunt mulțumit cu ceea ce s-a realizat în condițiile extrem de dificile din perspectiva construcției bugetului de anul acesta”, a declarat Sorin Cîmpeanu, întrebat dacă este mulțumit de bugetul educației.

Joi, 11 februarie, ministerul Educației a declarat că demisionează din funcție, dacă nu este mărit bugetul educației.

