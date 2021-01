Sorin Cîmpeanu spune că aproximativ 20% dintre elevi nu au ridicat tabletele promise de minister

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a afirmat că aproximativ 20% dintre elevi nu au ridicat tabletele promise de minister, fie pentru că nu au știu de ele, fie pentru că nu au mai avut nevoie. Pe de altă parte, acesta a precizat că unii elevi nu au primit deloc, iar alții au primit câte două sau trei tablete.

„Există un stoc important de tablete care nu au fost ridicate de elevi şi de părinţi, spre exemplu. Voi cere o raportare exactă, dar estimez că până în 20%, ceea ce înseamnă un procent foarte mare. Unii nu le-au ridicat pentru că nu au ştiut, alţii pentru că nu au avut nevoie. Există situaţii, din păcate, în care acelaşi copil a primit două, sau chiar trei tablete, una de la minister, una de la primărie, una de la nu ştiu ce sponsor, în timp ce alţi copii nu au primit niciuna. Există o inechitate foarte pronunţată, lucrurile au fost amestecate, au venit foarte rapid unele peste altele, este o situaţie care trebuie să fie reglată cu cap şi cu responsabilitate", a declarat ministrul Educaţiei, la Digi 24.

În ceea ce privește școala online, acesta a afirmat că unele județe au raportat că în proporție de peste 90% totul merge perfect. Sorin Cîmpeanu a precizat că nu crede acest lucru.

„Mă bazez pe... insist pentru raportări reale, pentru că am văzut raportări din judeţe în care 92 – 96% s-a derulat perfect învăţământul online, lucru pe care am afirmat clar: nu îl cred. Dacă ar fi fost să fie aşa, nu am mai fi avut acum nicio problemă şi de asta am cerut aceste raportări împreună cu cauzele care au generat un număr mare de elevi aflaţi în risc cu privire la neîncheierea situaţiei şcolare pe parcursul primului semestru”, a adăugat ministrul Educaţiei.