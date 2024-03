Studii în străinătate pentru elevi şi studenţi, la The International University Fair

Peste 40 de universităţi şi instituţii internaţionale din 12 ţări vor fi prezente la cel mai important eveniment educaţional din România. Dintre acestea, opt ţări vor organiza sesiuni de admitere pe loc pentru elevii de clasa a XI-a, a XII-a, absolvenţi sau studenţi în ani terminali.



The International University Fair are loc şi pe 19 martie 2024 în vestul ţării, la Timişoara Convention Center.



Conform organizatorilor, cei interesaţi de studii la o universitate internaţională pot alege dintre cele peste 30 de programe de licenţă şi masterat pe care le pun la dispoziţie SRH Berlin University (Germania), Rotterdam Business School (Olanda), Avans University of Applied Sciences (Olanda), Fontys University of Applied Sciences (Olanda), Griffith College Dublin (Irlanda), Artevelde University of Applied Sciences (Belgia), Business and Hotel Management School (Elveţia), EA - The Entrepreneurship Academy (România).



În plus, elevii de clasa a XI-a pot beneficia şi ei de admitere pe loc la The Entrepreneurship Academy, singura facultate de business aplicat din România.



Procesul de admitere este unul simplificat. Astfel, pentru a se putea înscrie la evenimentul de admitere pe loc, elevii, absolvenţii şi studenţii trebuie să urmeze câţiva paşi: să se înscrie la evenimentul IUF Bucureşti, să deschidă e-mail-ul de confirmare a înregistrării, să îşi rezerve un loc pentru interviu şi să pregătească un dosar minimal de admitere care include diploma/adeverinţa de bacalaureat (opţional, dacă există), certificatul de engleză (opţional, dacă există), foaia matricolă, copie de buletin (ID).



Pentru a alege programul de studiu potrivit cei înregistraţi la Spot Admissions vor avea sprijin gratuit din partea unor consilieri educaţionali experimentaţi.



IUF - The International University Fair este cel mai important eveniment educaţional pentru tinerii până în 25 de ani din România şi nu numai, notează https://iuf.world/ro. Anual, peste 25.000 de elevi, studenţi, profesori şi părinţi participă la acest târg pentru a afla direct de la reprezentanţii acreditaţi ai universităţilor informaţii despre programele de studiu disponibile în România şi în străinătate, burse, surse de finanţare, oportunităţi de angajare.



În prezent, evenimentul se desfăşoară în patru ţări europene: România (organizat anual în Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Cluj-Napoca, Constanţa şi Braşov), Grecia (organizat anual în Atena şi Salonic), Spania şi Italia (evenimente online).



La prima ediţie a IUF, din anul 2005, au fost 58 de expozanţi şi 7.100 de vizitatori. La ediţiile următoare, din 2007, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2020 şi 2021, numărul expozanţilor şi cel al vizitatorilor a crescut în mod constant, ajungând în 2017 la 241 expozanţi şi 25.900 de vizitatori.