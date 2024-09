Tehnologii de avangardă în neuroștiințe, oferite studenților internaționali de Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” și  Institutul RoNeuro din Cluj Napoca

Evenimentul , derulat sub egida Neurotech EU - The European University of Brain and Technology și organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca a avut loc în perioada 9-13 septembrie fiind coordonat de Prof.Univ.Dr. Dafin Mureșanu, Directorul Departamentului de Neuroștiințe al UMF ”Iuliu Hațieganu” și Președinte al Institutului RoNeuro din Cluj Napoca.

La ediția de anul acesta a ”Școlii de Vară de Tehnici de Cartografiere și Stimulare Cerebrală” au fost selectați să participe studenți și medici rezidenți care activează în unele dintre cele mai titrate universități din Europa din țări precum Germania, Franța, Suedia, Bulgaria, Turcia, Olanda, Ungaria și România.

Ca un preambul al acestui eveniment, în perioada 3-4 septembrie, participanții au beneficiat de sesiuni speciale online care au vizat aspecte fundamentale de electroencefalografie (EEG), electroencefalografie cantitativă (QEEG) și tehnologii neuroimagistice avansate, precum rezonanţă magnetică funcţională (fMRI), spectroscopie funcţională în infraroşu (fNIRS) și magnetoencefalografie (MEG).

Totodată, studenţilor li s-au explicat tehnici de stimulare magnetică transcraniană (TMS), stimulare electrică transcraniană (tDCS) și tehnici de eye tracking.

”Drumul spre Excelență în medicină începe încă din prima zi de facultate, iar studenții noștri au în permanență oportunitatea captării celor mai noi și interesante informații prin plaja educațională extinsă pe care Universitatea Iuliu Hațieganu le-o oferă, una dintre componentele acesteia cuprinzând și astfel de programe de tip Erasmus+ care, pentru al treilea an consecutiv, reușește să reunească unii dintre cei mai buni studenți mediciniști din Europa și bine-nțeles și din Universitatea noastră” a declarat Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca, Prof.Univ.Dr. Anca Buzoianu.

Aceasta a subliniat faptul că ”doar printr-un astfel de program, precum Școala de Vară de Tehnici de Cartografiere și Stimulare Cerebrală , prin competiție , și printr-un schimb permanent de idei și de cunoștințe între cercetători științifici, cadre didactice universitare și studenți, putem avea un sistem sustenabil de educație europeană interconectat care să genereze în timp adevărate valori în medicină, acolo unde adevărata performanță se va regăsi mereu în salvarea de vieți”.

La rândul său, coordonatorul acestui program Prof.Univ.Dr. Dafin Mureșanu, Directorul Departamentului de Neuroștiințe al UMF ”Iuliu Hațieganu” și Președinte al Institutului RoNeuro din Cluj Napoca a ținut să precizeze că ”prin infrastructura sa performantă, dar mai ales prin resursa sa umană de excepție , implicarea Institului RoNeuro în acest proiect reprezintă un mic pas pentru fiecare participant la acest program, dar cred eu, unul uriaș pentru sănătatea umanității , pentru că toți acești studenți și medici rezidenți care ne-au trecut pragul și-au însușit noi și multiple abilități, îmbogățindu-se în același timp cu un pachet complet de informații despre acest domeniu complex al neurologiei și al neuroștiințelor”.

Dacă sesiunile de debut ale ”Școlii de Vară de Tehnici de Cartografiere și Stimulare Cerebrală” s-au derulat în format virtual, sesiunile practice au avut loc în campusul UMF „Iuliu Hațieganu” și la Institutul RoNeuro – Centrul de Cercetare și Diagnostic al Bolilor Neurologice, unde cursanții au putut intra în profunzimea conceptelor prezentate online, prin workshopuri, sesiuni interactive şi activități de echipă.

De asemenea, participanții au putut explora, printre altele, preprocesarea semnalelor QEEG, analiza conectivității cerebrale, urmărirea mișcărilor oculare, tehnici de stimulare magnetică şi electrică transcraniană, folosind echipamente de ultimă generație.

Puncte cheie ale programului:

Tehnologii de Avangardă în Neuroștiințe : participanții s-au familiarizat cu tehnici precum EEG, QEEG , analiza conectivității cerebrale și utilizarea unor programe specifice de decriptare a undelor cerebrale ( Brain Vision Analyzer și Brainstorm – MATLAB );

Sesiuni Practice : studenţii au experimentat metodele discutate în teorie prin workshopuri : înregistrare EEG, cartografiere cerebrală, tehnologii de eye tracking şi tehnici de stimulare cerebrală ( TMS și tDCS );

Schimb Cultural: evenimentul a inclus şi activități interculturale; participanți din medii diferite lucrând în echipă și având ocazia de a se dezvolta într-un mediu de diversitate culturală, precum şi de a explora oraşul Cluj-Napoca prin activităţi sociale variate.

Acest program reprezintă o oportunitate unică de dezvoltare profesională și de a face parte dintr-o comunitate internațională de specialiști în neurotehnologie.

Despre NeurotechEU

Misiunea NeurotechEU este de a construi o rețea transeuropeană de excelență în cercetare în domeniul neuroștiințelor și neurotehnologiei, pentru a crește competitivitatea educației, cercetării, economiei și societății europene. În calitate de membru fondator al acestei alianțe universitare, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca contribuie la educația studenților de la toate nivelurile (licență, masterat, doctorat, cursuri postuniversitare) și la formarea noii generații de oameni de știință, cercetători și absolvenți transdisciplinari, oferindu-le acces direct la infrastructura de vârf pentru cercetarea fundamentală, translațională și aplicată.

UMF „Iuliu Hațieganu” este singura universitate de medicină și farmacie din România inclusă în alianțele Universităților Europene, aflându-se printre cele 13 universități din România care fac parte din astfel de consorții și singura care face parte dintr-un grup de un asemenea prestigiu.

Despre Institutul RoNeuro

Institutul RoNeuro - Centrul de Cercetare și Diagnostic al Bolilor Neurologice este o instituție de prestigiu în domeniul neuroștiințelor din România, dedicată cercetării, diagnosticului și tratamentului bolilor neurologice, parte a Fundației pentru Studiul Nanoneuroștiințelor și Neuroregenerării (FSNANO). Activitatea clinică a lnstitutului RoNeuro cuprinde peste o mie de interacțiuni lunare cu pacienți neurologici, beneficiind de expertize a peste 50 de medici și profesioniști din specialitățile neurologie adulți si pediatrie, psihiatrie, psihologie, pneumologie, cardiologie, neuro-otologie (ORL), diabet și boli metabolice, endocrinologie, reumatologie, medicinà internă și reabilitare fizică.

RoNeuro face parte din Centrul de Cercetare Translațională în Neuroștiințe al Universității (înființat în 2010) și din European University of Brain and Technology (NeurotechEU), o rețea trans-europeană de excelență care reunește 8 universități de vârf și peste 250 de parteneri din toate regiunile Europei. Laboratoarele de cercetare multidisciplinare RoNeuro îmbină medicina, sănătatea publică, politicile de sănătate și economia sănătății, dezvoltând un mediu care promovează excelența și inovația în cercetare și aplicații practice pentru domeniul neurologiei și neuroștiințelor. Scopul principal al departamentului de cercetare al RoNeuro este de a avansa cercetarea neuroștiințifică și de a utiliza tehnologii inovatoare, cum ar fi electroencefalografia cantitativă (QEEG), stimularea transcraniană magnetică repetitivă (rTMS) și cercetarea mișcărilor oculare.